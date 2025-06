Thí sinh thừa nhận chụp đề thi gửi ra ngoài nhờ giải

27 phút trước

Thí sinh thừa nhận dùng camera chụp đề gửi ra ngoài

Phóng viên đặt câu hỏi liên quan nghi vấn lọt đề thi toán và văn. Cụ thể, thông tin phát tán trên mạng cho rằng có một ứng dụng đã giải đề thi toán năm nay khi buổi thi đang diễn ra.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến an ninh, an toàn kỳ thi, ngay sau khi có thông tin từ Bộ GD&ĐT, đơn vị đã chủ trì phối hợp xác minh được 3 đối tượng liên quan sử dụng thiết bị công nghệ ở hai hội đồng thi.

“Thí sinh dùng điện thoại chụp một phần câu hỏi của đề thi chuyển qua ứng dụng AI để giải đề”, Thiếu tướng Trần Đình Chung nói.

Ở Lâm Đồng, thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao đó là dùng camera gắn vào tay áo chụp và gửi đề ra ngoài nhờ người khác giải hộ. Cơ quan Công an đã xác định và thí sinh đã thừa nhận sai phạm.

“Chúng tôi sẽ cũng cố hồ sơ, tài liệu làm rõ hơn về sự việc. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả sẽ có biện pháp xử lý với các trường hợp này. Tuy nhiên, sự việc kể trên xảy ra trong nhóm đối tượng rất nhỏ, không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.

Theo Thiếu tướng, trong tương lai, để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi cần có giải pháp ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn ngừa việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ gian lận thi nhưng điều quan trọng nhất là tuyên truyền, giáo dục ý thức con người.