Thí điểm miễn phí wifi khu vực trung tâm Hà Nội

Hiểu Minh

UBND phường Cửa Nam, Hà Nội vừa triển khai hệ thống wifi miễn phí CuaNamFreeWifi tại các điểm du lịch và không gian công cộng trên địa bàn.

Đây là giải pháp hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, bản đồ, các điểm đến văn hóa, ẩm thực thuận tiện hơn, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đô thị thông minh và hiện đại.

UBND phường Cửa Nam xác định việc cung cấp wifi công cộng là một trong những nhiệm vụ quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số, đồng thời tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh phường Cửa Nam tới du khách trong nước và quốc tế.

Trong giai đoạn thí điểm, hệ thống WiFi miễn phí được vận hành tại 5 địa điểm có mật độ người dân và du khách lớn gồm Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, biệt thự cổ 46 Hàng Bài, Phố Sách 19/12 và Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

wifi-cua-nam20251201182117.jpg
Hướng dẫn kết nối wifi miễn phí tại phường Cửa Nam.

Thời gian thí điểm kéo dài từ ngày 1/12/2025 đến tháng 2/2026. Trong ba tháng này, phường tiến hành đánh giá chất lượng tín hiệu, lưu lượng truy cập, phạm vi phủ sóng cũng như mức độ hài lòng của người dân và du khách để làm cơ sở hoàn thiện mô hình.

Trên nền tảng kết quả thí điểm, phường Cửa Nam sẽ tiếp tục mở rộng mạng WiFi miễn phí đến các khu dân cư, tổ dân phố, các di tích, điểm sinh hoạt cộng đồng và các tuyến phố chính.

Việc mở rộng này tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận thông tin nhanh hơn, thuận tiện và an toàn. Đồng thời, hệ thống WiFi công cộng cũng góp phần khẳng định hình ảnh phường Cửa Nam là điểm đến văn minh, thân thiện, thông minh và hiện đại của Thủ đô.

Hiểu Minh
