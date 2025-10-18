Thêm nguồn cung dự án bất động phía Tây Hà Nội, đón đầu xu thế giãn dân

Hệ sinh thái đầu tư SGO Group vừa tổ chức khởi công dự án Khu nhà ở thấp tầng Đồng Cá (tên thương mại SGO La Porta Phúc Thọ) tại xã Phúc Thọ, Hà Nội. Dự án này có quy mô gần 5 ha, gồm 128 căn thấp tầng và 2 ô đất nhà ở xã hội.

Đây là dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại đầu tiên của xã Phúc Thọ sau sáp nhập, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của khu vực Phúc Thọ nói riêng và vùng Tây Hà Nội nói chung.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ cho hay, việc khởi công Khu nhà ở thấp tầng Đồng Cá có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển sắp tới của địa phương.

Đại biểu bấm nút khởi công dự án SGO La Porta Phúc Thọ.

Theo định hướng quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 20245, khu vực phía Tây Hà Nội, trong đó có Phúc Thọ, được xác định là trung tâm phát triển mở rộng với các trục hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 32, tuyến Metro số 3 (đoạn từ Nhổn đến Ga Hà Nội), đường Tây Thăng Long, Đại lộ Thăng Long, các tuyến tỉnh lộ 417 - 419, đường kinh tế Bắc - Nam, cầu Vân Phúc…

Nhờ lợi thế về vị trí, quỹ đất và tốc độ đầu tư hạ tầng, Phúc Thọ đang dần trở thành điểm đầu tư mới của Hà Nội, thu hút nhiều tập đoàn lớn như T&T Group, Sunshine Group, SGO Group…xúc tiến quy hoạch các dự án đô thị, dịch vụ và khu sinh thái, báo hiệu tiềm năng phát triển trong tương lai gần.

Trong bức tranh đó, SGO La Porta Phúc Thọ là dự án tiên phong đầu tiên được triển khai thực tế với quy hoạch đồng bộ, bài bản và là một bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn của hệ sinh thái đầu tư SGO Group trong việc đón đầu xu thế giãn dân, mở rộng không gian đô thị Thủ đô.

Ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch SGO Group.

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Kim Giang - Chủ tịch SGO Group cho hay, SGO La Porta Phúc Thọ được xây dựng phù hợp với định hướng quy hoạch đưa khu Tây Hà Nội, trong đó có Phúc Thọ, trở thành một trung tâm vệ tinh trong xu thế đa trung tâm của Hà Nội, với chứng năng công nghệ cao, giáo dục, sinh thái và nghỉ dưỡng.

“Khi hoàn thiện, khu đô thị sẽ trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ sầm uất, góp phần vào sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa của khu vực, đưa Phúc Thọ trở thành “tọa độ vàng” cho cư dân tinh hoa và nhà đầu tư đón đầu xu hướng mở rộng không gian đô thị Thủ đô”, Chủ tịch SGO Group chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang thiếu nguồn cung, việc xuất hiện các dự án đô thị mới triển khai mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường.

Dự báo trong quý IV/2025, CBRE Việt Nam cho biết, thị trường BĐS gắn liền với đất tại Hà Nội có thể ghi nhận sự gia tăng nguồn cung, với số lượng mở bán mới dự kiến vượt 1.000 căn. Một số dự án đã bắt đầu triển khai hoạt động nhận đặt chỗ, cho thấy tín hiệu về các hoạt động mở bán sôi động hơn trong quý cuối năm.

Tổng nguồn cung BĐS gắn liền với đất tại Hà Nội trong cả năm 2025 được kỳ vọng đạt hơn 4.400 căn, chỉ thấp hơn các năm 2022 và 2024 khi thị trường ghi nhận quy mô nguồn cung tăng đột biến từ các đợt mở bán của các dự án đại đô thị.