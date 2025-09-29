Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã

Phan Thiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 25/9, chính quyền cấp xã sẽ tiếp nhận và giải quyết thêm 3 thủ tục hành chính mới về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo quyết định có 4 thủ tục hành chính nội bộ mới và 3 thủ tục sửa đổi.

Cụ thể, trong 4 thủ tục hành chính nội bộ mới về đất đai, có 3 thủ tục về thu hồi đất thực hiện tại cấp xã và 1 thủ tục thực hiện tại cấp tỉnh.

thu-tuc-dat-dai.jpg
Từ ngày 25/9, chính quyền cấp xã sẽ tiếp nhận và giải quyết thêm 3 thủ tục hành chính mới về đất đai.

Theo đó, kể từ ngày 25/9, cấp xã thực hiện thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 81, Luật Đất đai.

Trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82, Luật Đất đai cũng thực hiện tại cấp xã.

Cấp xã cũng thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai.

Trong khi đó, cấp tỉnh thực hiện thêm một thủ tục mới là thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thông báo sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ.

Thứ nhất, là trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo đối với cấp tỉnh. Theo đó, cơ quan quyết định bảng giá đất chuyển từ UBND tỉnh sang HĐND tỉnh.

Thứ hai, là thủ tục trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ UBND cấp tỉnh

Thứ ba, là trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Phan Thiên
#Bộ Nông nghiệp và Môi trường #thủ tục đất đai #cấp sổ đỏ #phân cấp phân quyền #nhà ở

Xem thêm

Cùng chuyên mục