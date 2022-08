THẾ GIỚI 24H: Ukraine tố Nga nã pháo vùng nhạy cảm

TPO - Quân Nga đã pháo kích một thành phố của Ukraine nằm gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Các lực lượng Nga ngày 4/8 đã pháo kích vào một thành phố của Ukraine nằm gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu dù trước đó người đứng đầu cơ quan hạt nhân Liên Hợp Quốc từng cảnh báo, giao tranh quanh khu vực này sẽ dẫn tới tai nạn thảm khốc. Hãng tin AP dẫn lời thống đốc vùng Dnipropetrovsk, ông Valentyn Reznichenko nói, Nga đã bắn 60 quả rocket từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, qua sông Dnieper về phía Nikopol. Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy này sau khi tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Theo quan chức trên, khoảng 50 tòa nhà ở thành phố 107.000 dân này bị hư hại, nhiều gia đình bị mất điện.

Ukraine phải nhượng bộ một số lãnh thổ trước cuộc tấn công của Nga. Ukraine cho biết ngày 4/8 rằng nước này đã buộc phải nhượng bộ một số lãnh thổ ở phía Đông đất nước trước cuộc tiến công của lực lượng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này đã gọi sức ép mà quân đội của nước này phải đối mặt ở khu vực Donbass là "địa ngục". Ông cho biết giao tranh dữ dội xảy ra quanh thị trấn Avdiivka và làng Pisky - những nơi mà Kiev thừa nhận Nga đã đạt được "thành công một phần" trong những ngày gần đây.

Liên minh châu Âu (EU) áp đặt trừng phạt với cha con cựu Tổng thống Ukraine. Hãng Al Jazeera đưa tin, các nước thành viên EU ngày 4/8 đã áp đặt các lệnh trừng phạt với cựu Tổng thống Ukraine, người được cho là thân Nga - ông Viktor Yanukovych và con trai Oleksandr với cáo buộc có vai trò trong việc đe dọa an ninh của Ukraine. EU lập luận rằng ông Viktor Yanukovych, 72 tuổi, đang sống ở Nga, vẫn giữ một vai trò trong việc làm xói mòn hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine cũng như đe dọa sự ổn định và an ninh của Ukraine.

Trung Quốc tung video diễn tập phóng tên lửa. Ngày 4/8, Quân khu phía Đông Trung Quốc đã thực hiện diễn tập phóng tên lửa trong khuôn khổ cuộc tập trận đang diễn ra quanh đảo Đài Loan của nước này. Tất cả các tên lửa đều bắn trúng các mục tiêu ngoài khơi bờ biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc). (XEM CHI TIẾT...)

Mỹ hoãn thử tên lửa Minuteman để tránh căng thẳng thêm với Trung Quốc. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ đã hoãn vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được lên kế hoạch từ lâu để tránh làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc. Hồi tháng 4, quân đội Mỹ cũng hoãn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa này nhằm giảm căng thẳng hạt nhân với Nga khi giao tranh đang tiếp diễn ở Ukraine.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser. Ấn Độ ngày 4/8 đã phóng thử thành công tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser (ATGM) do nước này sản xuất tại một cơ sở quân sự ở thành phố Ahmednagar, bang Maharashtra. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các tên lửa thử nghiệm đã phá hủy mục tiêu một cách chính xác ở 2 tầm bắn khác nhau.

Xả súng nhằm vào tàu chở khách ở miền Nam Thái Lan. Một tàu chở khách tuyến Bangkok - Sungai Kolok đã bị bắn nhiều phát đạn vào trưa 4/8 tại địa phận huyện Rueso, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Ông Prachaniwat Buasri, trợ lý giám sát thuộc Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan cho biết, tàu bị bắn nhiều phát đạn hướng về phía đầu máy. Quỹ đạo cũng như các lỗ đạn trên mặt kính trước của tàu cho thấy, kẻ tấn công nhằm vào người lái tàu. May mắn là nhân viên lái tàu và kỹ sư của tàu không bị thương.

Latvia đình chỉ thỏa thuận hợp tác kinh tế với Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Latvia đưa ra vào ngày 4/8 nêu rõ rằng, từ ngày 1/8/2022, đình chỉ các thỏa thuận liên chính phủ giữa Latvia và Nga "về việc thành lập một ủy ban liên Chính phủ trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nhân đạo và văn hóa", về "hợp tác kinh tế" và "đơn giản hóa việc đi lại lẫn nhau của cư dân khu vực biên giới".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi công du Nhật Bản. Theo AP, ngày 4/8, máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh ở Nhật Bản. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của bà Pelosi. Các phóng viên đã thấy máy bay hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Yokota ở thủ đô Tokyo.

Trung Quốc hủy cuộc họp cấp cao với Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4/8 thông báo nước này đã hủy cuộc họp sắp tới giữa ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản sau tuyên bố về Đài Loan (Trung Quốc) của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7). Theo người phát ngôn Hoa Xuân Oánh, Bắc Kinh không hài lòng trước tuyên bố chung của nhóm G7 (mà Nhật Bản là thành viên) về các sự kiện xung quanh chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản. Sáng 4/8, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Nhật Bản với độ lớn lần lượt là 5,6 và 5,7. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất độ lớn 5,7 xảy ra quần đảo Izu của Nhật Bản vào lúc 3h39 giờ GMT, tức 10h39 ngày 4/8 (giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, vị trí 32,6434 độ vĩ Bắc và 142,4746 độ kinh Đông. Trước đó, một trận động đất độ lớn 5,6 đã xảy ra tại khu vực bờ biển của tỉnh Fukushima. Tâm chấn nằm ở 37,6 độ vĩ Bắc và 141,7 độ kinh Đông, sâu 60 km. Cả 2 trận động đất đều không gây cảnh báo sóng thần.

Mưa to ở Nhật Bản khiến ít nhất 3 người mất tích, hàng nghìn người sơ tán. Ngày 4/8, ít nhất 3 người mất tích và hàng nghìn người ở miền Bắc Nhật Bản được lệnh đi sơ tán do mưa to trút xuống khu vực này, gây ngập lụt đường sá, làm nước các con sông ở một số khu vực dâng cao tràn bờ. Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết gần 500.000 người ở các tỉnh Niigata, Ishikawa và Yamagata đã được yêu cầu đi sơ tán.