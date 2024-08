THẾ GIỚI 24H: Ukraine cảnh báo ‘sai lầm bi thảm’ khi Belarus tăng cường lực lượng ở biên giới

TPO - Trong khi Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Belarus tập trung quân ở biên giới dưới chiêu bài tập trận, Tổng thống Belarus nói rằng Ukraine đã triển khai tới 120.000 quân ở đó.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Belarus không được phạm "sai lầm bi thảm" khi chịu áp lực từ Liên bang Nga, đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang Belarus "chấm dứt các hành động thù địch" và rút quân khỏi phạm vi biên giới. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, lực lượng đặc nhiệm Belarus và cựu chiến binh lính đánh thuê Wagner nằm trong số lực lượng được triển khai ở biên giới cùng với các trang thiết bị vũ khí như xe tăng, pháo binh, hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật.

Triều Tiên thử nghiệm máy bay không người lái. Hãng thông tấn KCNA ngày 26/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm hiệu suất máy bay không người lái (UAV) do nước này phát triển. Ông Kim kêu gọi sản xuất thêm UAV cảm tử để sử dụng trong bộ binh chiến thuật và các đơn vị tác chiến đặc biệt, chẳng hạn như UAV cảm tử tấn công dưới nước, cũng như UAV trinh sát chiến lược và tấn công đa năng.

Thủ tướng Israel tuyên bố giáng đòn bất ngờ, nghiền nát Hezbollah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel sẽ không dừng lại sau các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. "Chúng tôi đang giáng những đòn đánh bất ngờ và nghiền nát Hezbollah... Đây là bước tiến hướng tới việc thay đổi tình hình ở phía bắc và đưa người dân trở về nhà an toàn. Tôi xin nhắc lại, đây chưa phải là dấu chấm hết", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Tổng thống Tunisia bất ngờ thay thế 19 bộ trưởng và 3 quốc vụ khanh. Tổng thống Tunisia Kais Saied ngày 25/8 đã bất ngờ thay thế một loạt bộ trưởng trong Nội các, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Tuyên bố đăng tải trên Facebook của Văn phòng Tổng thống Tunisia nêu rõ: "Sáng 25/8, Tổng thống Cộng hòa Tunisia đã quyết định thực hiện một sự thay đổi trong Chính phủ". Tuy nhiên, tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Tunisia không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào liên quan đến đợt cải tổ Nội các mới nhất tại quốc gia Bắc Phi này.

Hamas phóng tên lửa vào khu vực miền Trung Israel. Truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin Palestine và Israel cho biết phong trào Hamas ở Dải Gaza đã phóng một tên lửa vào khu vực miền Trung Israel trong đêm 25/8. Trong một tuyên bố, Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay quả tên lửa này đã được phóng từ khu vực Khan Younis, miền Nam Gaza về phía Rishon LeZion, một thành phố nằm ở phía Nam Tel Aviv, kích hoạt hệ thống báo động không kích ở Israel. Tên lửa trên được cho là đã rơi xuống bãi đất trống và không gây thương vong.

Ba Lan chi 26 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Ngày 25/8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan đã chi khoảng 100 tỷ zloty (26 tỷ USD), tương đương 3,3% GDP để viện trợ về cả quân sự lẫn nhân đạo cho Ukraine, kể từ khi xung đột nổ ra giữa nước này với Nga.

Tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia bị chìm do 'va chạm với vật thể ngầm dưới nước'. Trong thông báo đưa ra tối 25/8, Hải quân Hoàng gia Malaysia cho biết, con tàu trên bị chìm lúc 3h54 chiều, cách Tanjung Penyusup 2 hải lý về phía đông nam. Hiện, những nỗ lực trục vớt con tàu đang được thực hiện. Nguyên nhân gây chìm tàu là do va vào một vật thể dưới nước, dẫn đến bị rò rỉ và bị tràn nghiêm trọng. Toàn bộ 39 thủy thủ đoàn trên tàu đã được sơ tán an toàn trong khi con tàu bị chìm một phần đang được cứu hộ.

Hàn Quốc và Mỹ thông báo tập trận đổ bộ lớn. Ngày 25/8, quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng Hải quân và Thủy quân Lục chiến của nước này và của Mỹ dự kiến bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn tại thành phố Pohang ở phía Đông Nam và bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Bà Harris phá kỷ lục gây quỹ tranh cử tổng thống Mỹ. Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris tới nay đã huy động được tổng cộng 540 triệu USD kể từ khi bà thay ông Biden tranh cử vào ngày 21/7, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử các chiến dịch tranh cử, theo New York Times.