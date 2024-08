THẾ GIỚI 24H: Hungary cáo buộc Ủy ban châu Âu làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga

TPO - Ngày 24/8, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cáo buộc Ủy ban châu Âu (EC) đứng sau việc gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga qua Ukraine đến Hungary và Slovakia.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi EC từ chối làm trung gian giải quyết tranh chấp giữa Ukraine và hai nước Hungary, Slovakia về lệnh trừng phạt nhà sản xuất dầu Lukoil của Nga. Ngoại trưởng Szijjarto nói: "Việc EC không muốn giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng cho chúng tôi cho thấy Brussels đã chỉ đạo Kiev gây khó khăn cho nguồn cung cấp năng lượng của Hungary và Slovakia". Tuy nhiên, người phát ngôn EC khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh trừng phạt của Ukraine đe dọa nguồn cung năng lượng châu Âu, vì dầu của Nga vẫn tiếp tục chảy qua đường ống Druzhba riêng biệt, cũng kết nối Nga với Slovakia và Hungary qua Ukraine.

IS nhận trách nhiệm về vụ đâm dao chết người tại Đức. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đâm dao khiến 3 người thiệt mạng tại thành phố Solingen, miền tây nước Đức. Theo Al Jazeera, trong ngày 24/8, đại diện của IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao xảy ra tại lễ hội kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố Solingen. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Bắt nghi phạm vụ đâm dao chết người khiến cả nước Đức rúng động. Cảnh sát đã thực hiện vụ bắt giữ thứ hai hôm 24/8 trong quá trình điều tra các vụ tấn công bằng dao chết người ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức, một người phát ngôn cho biết. Người phát ngôn nói thêm rằng vụ bắt giữ diễn ra sau chiến dịch của cảnh sát tại một ngôi nhà dành cho người tị nạn ở Solingen. Thông tin chi tiết về cá nhân này hoặc mối liên hệ với vụ việc vẫn chưa được công bố.

Ukraine tấn công kho đạn dã chiến của Nga ở vùng Voronezh. Theo hãng tin Reuters, Ukraine ngày 24/8 cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công vào kho đạn dược của Nga ở vùng Voronezh, phía Nam nước này.

Tân Thủ tướng Thái Lan bác chỉ trích liên quan đến ông Thaksin. Tân Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã bác những chỉ trích cho rằng bố của bà, cựu Thủ tướng Thaksin, đang thể hiện tầm ảnh hưởng tới bà và chính phủ. Đây là phản ứng của bà Peatongtarn, khi mới đây ông Thaksin nêu ra nhiều đề xuất vực dậy nền kinh tế trong sự kiện Tầm nhìn Thái Lan 2024.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh ở Kursk. Nga và Ukraine trao đổi 115 tù binh mỗi bên hôm 24/8, với sự hỗ trợ hòa giải của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Bộ Quốc phòng Nga cho biết 115 lính Nga bị Ukraine bắt giữ trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga đã được trả tự do. Ngược lại, Moscow đã trao trả 115 lính cho Kiev.

Cảnh sát Nigeria giải thoát cho 20 sinh viên y khoa bị bắt cóc. Ngày 24/8, cảnh sát Nigeria cho biết 20 sinh viên y khoa ở nước này bị bắt cóc khi đang trên đường đi dự một hội nghị đã được giải thoát sau hơn một tuần bị bắt cóc. Những tay súng đã bắt giữ 20 sinh viên của Đại học Maiduguri và Đại học Jos vào ngày 15/8 khi họ đang trên đường đến một hội nghị ở bang Benue, miền Trung Nigeria. Mục đích của nhóm bắt cóc là đòi tiền chuộc. Phát ngôn viên cảnh sát Prince Olumuyiwa Adejobi cho biết các sinh viên đã được giải thoát "mà không phải trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào".

Taliban áp đặt hạn chế mới đối với phụ nữ Afghanistan. Chính quyền Taliban ở Afghanistan mới đây đã thông qua một bộ luật mới liên quan đến "đạo đức và tệ nạn xã hội", trong đó có quy định cấm phụ nữ nước này phát ngôn và yêu cầu họ phải che kín mặt khi xuất hiện ở nơi công cộng. Bộ luật này do Bộ Tuyên truyền đạo đức và Phòng ngừa tệ nạn Afghanistan ban hành, đã nhận được sự chấp thuận của lãnh tụ tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada.

Mỹ công bố gói cấm vận mới đối với Nga. Ngày 23/8, Mỹ đã công bố một loạt lệnh trừng phạt lớn đối với Nga. Các lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ảnh hưởng đến gần 400 cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước Nga. Bộ Tài chính Mỹ cho biết "động thái này cũng nhắm tới các công ty công nghệ tài chính của Nga cung cấp phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin cần thiết cho ngành tài chính của Nga".

Lào xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo qua mạng tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng. Theo báo Laophattana News ngày 24/8, Ban Quản lý Đặc khu kinh tế tỉnh Bokeo cho biết các cá nhân và pháp nhân là người Lào và người nước ngoài ở khu này phải dừng ngay hoạt động lừa đảo qua mạng. Lào cam kết kiên quyết xử lý triệt để vấn nạn lừa đảo qua mạng tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng ở tỉnh Bokeo, Bắc Lào.