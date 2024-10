THẾ GIỚI 24H: Tướng Ba Lan dọa tấn công thành phố của Nga

TPO - Ba Lan và đồng minh sẽ thực hiện cuộc tấn công tầm xa vào thành phố St. Petersburg nếu Nga tấn công bất kỳ quốc gia tiền tuyến nào thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO.

Phát biểu tại hội nghị Bảo vệ Baltics ở Vilnius (Litva), cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Rajmund Andrzejczak cảnh báo chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với tình hình an ninh khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đặc biệt là với những quốc gia có chung biên giới với Nga. “Sau chiến thắng của Nga ở Ukraine, chúng ta sẽ có một sư đoàn Nga ở Lviv, Brest và Grodno”, ông Andrzejczak cho hay. Đồng thời, cựu lãnh đạo quân đội Ba Lan cũng ám chỉ một số thành phố cực tây của Ukraine và Belarus, Ba Lan và Litva sẽ bị lực lượng Nga bao vây.

Ba Lan đề xuất Liên minh châu Âu đình chỉ quyền tị nạn. Ngày 12/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã công bố các đề xuất nhằm cải cách các thủ tục về tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm việc đình chỉ tạm thời quyền tị nạn, như một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm củng cố biên giới của Ba Lan và kiểm soát di cư. Phát biểu tại đại hội đảng cầm quyền ở Otwock, Thủ tướng Tusk khẳng định một trong những yếu tố của chiến lược di cư mới của Ba Lan sẽ là đình chỉ quyền tị nạn theo lãnh thổ và tạm thời. Dự kiến ông sẽ trình bày về chiến lược mới trong cuộc họp nội các vào ngày 15/10 tới.

Mỹ tập kích ồ ạt vào loạt mục tiêu IS ở Syria.Lực lượng Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các địa điểm của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. "Các cuộc không kích sẽ phá vỡ khả năng của IS trong việc lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, đồng minh và đối tác của Mỹ cũng như dân thường trên khắp khu vực và xa hơn nữa", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

Israel ra lệnh sơ tán mới ở miền Nam Li-băng. Ngày 12/10, Israel đã đưa ra yêu cầu sơ tán mới với người dân ở khu vực miền Nam Li-băng, trong bối cảnh quân đội nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công lực lượng Hezbollah.

Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng viện trợ tại Dải Gaza. Ngày 11/10, Liên Hợp Quốc cảnh báo viện trợ vào Dải Gaza đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng và không ai ở đây nhận được các gói thực phẩm trong tháng này, do hạn chế về tiếp cận nguồn cung cấp viện trợ.

Iran cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay. Trước tình hình căng thẳng khu vực leo thang, Iran đã quyết định cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên tất cả các chuyến bay. Quyết định được đưa ra sau một loạt vụ nổ các thiết bị này tại Li-băng. Đại sứ Iran tại Li-băng, ông Mojtaba Amani, cho biết ít nhất 39 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong các vụ nổ thiết bị liên lạc nói trên. Iran và Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau các vụ tấn công.

Mexico cử hàng trăm binh sĩ bảo vệ nông dân trồng chanh. Bộ Quốc phòng Mexico ngày 10/10 cho biết, kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức vào ngày 1/10, họ đã cử 300 binh sĩ và 360 thành viên Vệ binh Quốc gia đến một số khu vực trồng chanh. Vào tháng 8, hơn một nửa số kho chanh ở bang Michoacan đã đóng cửa tạm thời sau khi người nông dân và bên phân phối cho biết họ bị Los Viagras và các băng đảng khác đe dọa. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết quân đội đã đến các cơ sở tiếp nhận và xử lý chanh, hộ tống xe tải vận chuyển loại quả này đồng thời đảm bảo an ninh tại các chợ bán buôn xung quanh thị trấn Apatzingan, Aguililla và Buenavista.

Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Ngày 11/10, Chính phủ Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel khi quốc gia Trung Mỹ cáo buộc Chính phủ Israel hành xử “phát xít” và “diệt chủng” trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Giải thích động thái này, theo Chính phủ Nicaragua, là do các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ của người Palestine, cũng như việc mở rộng cuộc chiến sang Lebanon và đe dọa nghiêm trọng đến Syria, Yemen và Iran. Các cuộc tấn công đã gây thương vong dân sự nghiêm trọng và kéo dài.

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Iran. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/10 tuyên bố mở rộng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu của Tehran. Động thái trên đã bổ sung dầu mỏ và hóa dầu vào một sắc lệnh hành pháp của Mỹ nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran, để phản đối việc chính phủ Iran tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Bộ Tài chính Mỹ đã xác định 16 thực thể (bị trừng phạt) và 17 tàu là tài sản bị phong tỏa, do có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu, hỗ trợ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.