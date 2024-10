THẾ GIỚI 24H: Iran chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản đáp trả Israel

TPO - Cơ quan truyền thông của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, quân đội nước này đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản để đáp trả bất kỳ động thái nào của Israel.

Theo hãng thông tấn Tasnim, những kịch bản này đã được các đơn vị chuyên trách trong quân đội vạch ra và sắp xếp tỉ mỉ, bất kỳ phương án nào trong số đó cũng có thể được triển khai nếu cần thiết. Các kịch bản sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung, nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong việc đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành vi xâm lược nào. Các nguồn tin cũng nhấn mạnh phản ứng của Iran có thể không phải là sự trả đũa trực tiếp nhưng có thể sẽ gay gắt hơn, có tác động lớn, nhắm vào các khu vực khác nhau để tăng cường hiệu quả.

Tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi phía Bắc nước Đức. Bộ Chỉ huy xử lý vấn đề khẩn cấp trên biển của Đức (CCME) thông báo, ngày 11/10, lửa đã bùng phát trên tàu chở dầu Annika trên Biển Baltic, ngoài khơi phía Bắc nước Đức, và cả 7 thủy thủ đã được giải cứu khỏi con tàu đang bốc cháy này. Tờ báo địa phương Ostseezeitung cho biết một số nhân chứng thông báo đã xảy ra một vụ nổ lớn vào khoảng 9h15 sáng (giờ địa phương) và khói đen nhanh chóng bốc lên từ con tàu chở dầu vốn được sử dụng để tiếp tế nhiên liệu cho các tàu trên biển này.

Ông Trump tuyên bố sẽ miễn thuế thu nhập cho người Mỹ ở nước ngoài. Trong một động thái nhằm thu hút thêm cử tri, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt thuế thu nhập đối với người Mỹ sống ở nước ngoài. Theo Bloomberg, lời cam kết tranh cử của cựu Tổng thống Trump có thể đơn giản hóa nghĩa vụ thuế cho khoảng 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài. Theo luật của Mỹ, người dân nước này sống hoặc định cư ở nước ngoài có trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Khoản này không bao gồm thuế mà người dân Mỹ có thể nộp ở quốc gia họ sinh sống.

Tổng thống Ukraine hy vọng xung đột sẽ kết thúc vào năm tới. Ngày 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc vào năm tới. Tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, Ukraine mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này”. Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Berlin đối với Kiev.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc rải truyền đơn bằng máy bay không người lái, cảnh báo trả đũa. Ngày 11/10, Triều Tiên lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái để rải "một lượng lớn" tờ rơi chống Triều Tiên ở khu vực thủ đô Bình Nhưỡng, gọi đây là một hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng vào ban đêm trong tuần trước và cả tuần này. Cơ quan này kêu gọi “Hàn Quốc nên ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích vô trách nhiệm và nguy hiểm có thể gây ra xung đột vũ trang và dẫn đến chiến tranh giữa hai bên".

Trung Quốc điều lực lượng an ninh tới Pakistan sau vụ tấn công ở Karachi. Trung Quốc điều lực lượng an ninh tới Pakistan sau vụ tấn công mà Bắc Kinh cho là khủng bố ở Karachi đồng thời yêu cầu giới chức Pakistan đảm bảo an toàn cho công dân và dự án của Trung Quốc tại đó. "Phía Trung Quốc yêu cầu Pakistan cần giải quyết hậu quả vụ tấn công và nỗ lực hết sức điều trị những người bị thương, điều tra kỹ lưỡng bản chất vụ việc, bắt giữ và trừng phạt những kẻ tấn công tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho công dân và dự án của Trung Quốc tại Pakistan", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh thế giới cần trật tự mới. Phát biểu tại diễn đàn quốc tế ở Turkmenistan, Tổng thống Nga khẳng định cần có một trật tự thế giới mới, nơi mà sự giàu có được phân phối lại công bằng hơn và ý kiến của mỗi quốc gia được xem xét.

Đức công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 600 triệu euro cho Ukraine. Ngày 11/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 600 triệu euro cho Ukraine, cũng như cam kết gói viện trợ quân sự trị giá 1,4 tỷ euro vào cuối năm nay cùng với các đối tác là Bỉ, Đan Mạch và Na Uy, bao gồm thêm hệ thống phòng không, xe tăng, máy bay không người lái chiến đấu và pháo binh.

Ba Lan mất quyền kiểm soát hệ thống thị thực. Người đứng đầu Văn phòng Kiểm toán Tối cao Ba Lan (NIK) cho biết, đã có hơn 1.800 người Nga nhập cảnh vào Ba Lan bằng thị thực được cấp mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào trong khoảng thời gian 22 tháng kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Radoslaw Sikorski cũng bày tỏ, đây là một điều đáng xấu hổ và không chính đáng đối với các lãnh sự Ba Lan. Ông cũng xác nhận rằng trong trong giai đoạn 2018-2023, đã có sự mất kiểm soát đối với hệ thống thị thực của nước này.