THẾ GIỚI 24H: Ông Trump dọa truy tố ông Biden nếu tái đắc cử tổng thống Mỹ

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẽ lập tức tiến hành truy tố ông Joe Biden nếu tái đắc cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng vào năm 2024.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ tại một sự kiện gây quỹ ở Montgomery, bang Alabama hôm 5/8, cựu Tổng thống Trump cho biết, vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm sau, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra mọi hành vi phạm pháp tiềm ẩn của gia đình Biden. Theo đài RT, dù không giải thích chi tiết, nhưng tuyên bố của ông Trump dường như ám chỉ những cáo buộc đương kim Tổng thống Joe Biden và con trai - Hunter Biden đã thu lợi trái phép từ mối quan hệ với công ty khí đốt tự nhiên Burisma của Ukraine hồi ông Biden còn làm phó tổng thống. Gia đình Biden đã bác bỏ các cáo buộc này cũng như các cáo buộc về giao dịch không phù hợp với Trung Quốc.

Giá xăng tăng gây nỗi lo mới tại Nhà Trắng. Theo tạp chí Financial Times (Anh), giá nhiên liệu tăng cao tại Mỹ đang gây báo động ở Nhà Trắng ngay khi Tổng thống Joe Biden đẩy mạnh nỗ lực tái tranh cử thông qua cam kết kiềm chế lạm phát thấp hơn và tăng cường sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Chi phí xăng dầu tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng sau khi giá dầu thô toàn cầu tăng 20% trong mùa hè này, do ảnh hưởng từ việc Saudi Arabia và Nga cắt giảm nguồn cung. Động thái này đã làm trỗi dậy những dự báo về mức giá 100 USD/thùng trong năm nay, cùng với những lo ngại mới về hậu quả chính trị.

Niger lại đóng cửa không phận, đề phòng ECOWAS. Lực lượng đảo chính tại Niger ngày 6/8 lại quyết định đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới, việc làm này được viện dẫn do các mối đe dọa can thiệp quân sự từ Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS). Cùng ngày, hàng nghìn người dân Niger đã tập trung tại sân vận động quốc gia để bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng quân đội Niger, đồng thời phản đối các lệnh trừng phạt và đe dọa sử dụng vũ lực từ khối các nước Tây Phi.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bất ngờ xuất hiện trong tiệc sinh nhật Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Một video được đăng lên mạng xã hội ngày 6/8 cho thấy cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra dự tiệc sinh nhật của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Phnom Penh. Chỉ 1 ngày trước đó, ông Thaksin cho biết sẽ hoãn thời điểm trở về nước, sau nhiều năm sống lưu vong. (XEM CHI TIẾT...)

Các nước Baltic tìm cách ngắt khỏi lưới điện của Nga. Theo cơ quan báo chí của Chính phủ Estonia, tuần qua, các thủ tướng của Estonia, Latvia và Litva đã ký một tuyên bố chung về việc nhất trí ngắt kết nối với lưới điện của Nga muộn nhất là vào đầu năm 2025. Các quốc gia Baltic trên - đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU - vẫn là một phần trong mạng lưới điện BRELL cùng với Nga và Belarus. Năm 2018, họ đã đồng ý tách khỏi BRELL và tham gia mạng lưới điện khác mang tên ENTSO-E vào cuối năm 2025, thông qua liên kết với Ba Lan.

Iraq nhờ Interpol tìm các cựu quan tham liên quan đến vụ án 2,5 tỷ USD. Iraq đang đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol truy tìm các cựu quan chức cấp cao nước này, liên quan đến vụ án “rút ruột” 2,5 tỷ USD từ Ủy ban thuế. Những người này đang ở các nước như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Saudi Arabia, Anh và Mỹ. Cơ quan Tư pháp Iraq đang làm việc với Interpol để dẫn độ những người này về nước.

Nga chặn UAV áp sát Moscow, căn cứ không quân quan trọng của Ukraine bị tấn công. Thị trưởng Moscow tuyên bố, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) thù địch đang tiến về thủ đô. “Một UAV âm mưu xuyên thủng hàng rào bảo vệ để tới Moscow. Nó đã bị các hệ thống phòng không bắn hạ trong quá trình đó”, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên kênh Telegram ngày 6/8.

Anh lo ngại về "xe do thám" Trung Quốc. Báo Telegraph của Anh ngày 5/8 đưa tin các nhà lập pháp nước này đã lên tiếng cảnh báo về việc nhập khẩu xe điện của Trung Quốc, với lý do rằng công nghệ tích hợp trong xe có thể được sử dụng để theo dõi công dân Anh. Với việc Trung Quốc đang dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu, các phương tiện giá rẻ hơn của cường quốc châu Á này được dự đoán sẽ thống trị doanh số bán ô tô tại Anh. Do đó, một nhóm nghị sĩ liên đảng đã nêu lên mối lo ngại với chính phủ rằng nước Anh có thể đánh mất quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng cho Bắc Kinh với tất cả rủi ro an ninh kèm theo.