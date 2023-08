THẾ GIỚI 24H: IS thông báo thủ lĩnh tối cao đã chết, công bố trùm khủng bố mới

TPO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố thủ lĩnh Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi đã chết và công bố thủ lĩnh mới.

Theo hãng tin RIA Novosti, hôm 3/8, đại diện IS cho biết, thủ lĩnh của nhóm Abu al-Hussein đã thiệt mạng trong vụ đụng độ ở tây bắc Syria với nhóm thánh chiến Hồi giáo Hayat Tahrir ash-Sham. Đại diện IS không nêu rõ thời điểm Abu al-Hussein thiệt mạng. Ngay sau đó, IS tuyên bố Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi là thủ lĩnh mới của nhóm. Tuy nhiên, không tiết lộ thông tin về người này.

Trung Quốc treo thưởng 20.000 USD tố cáo tham nhũng ngũ cốc. Trung Quốc đang cố gắng “huy động quần chúng” trong nỗ lực xoá bỏ nạn tham nhũng, gây nguy hiểm cho kho dự trữ ngũ cốc của đất nước. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành chỉ thị, treo thưởng tiền mặt lên tới 150 nghìn nhân dân tệ (tương đương 20 nghìn USD hay 500 triệu đồng) cho bất kỳ ai tố cáo vạch trần tham nhũng trong lĩnh vực ngũ cốc của đất nước.

Thái Lan tiếp tục hoãn bầu Thủ tướng mới, bất ổn dự kiến kéo dài. Bế tắc chính trị tại Thái Lan dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài sau khi Chủ tịch Quốc hội Wan Noor tuyên bố hoãn phiên bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 4/8 cho tới khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng về tính hợp hiến của nghị quyết do Quốc hội Thái Lan thông qua, ngăn Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat tái ứng cử trong cuộc bầu chọn Thủ tướng lần 2 ngày 19/7. Ông Pita đã bị Toà án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sĩ do liên quan cáo buộc ông sở hữu cổ phần của một công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử nghị sĩ, vi phạm Hiến pháp. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên Thủ tướng không nhất thiết phải là nghị sĩ Quốc hội và có thể được tái đề cử.

Liên minh châu Âu mở rộng biện pháp trừng phạt đối với Belarus vì bỏ qua các hạn chế đối với Nga. Ngày 3/8, Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vì cho rằng nước này đã lách các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga do xung đột ở Ukraine. EU áp đặt lệnh cấm bổ sung việc xuất khẩu sang Belarus các loại vũ khí, đạn dược, hàng hóa và công nghệ sử dụng trong ngành hàng không và vũ trụ - những mặt hàng góp phần vào việc cải tiến quân sự của nước này. Đó là những nội dung nêu trong tuyên bố mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC).

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân. Trong bối cảnh tình hình Niger tiếp tục diễn biến căng thẳng sau vụ đảo chính quân sự lật đổ chính quyền dân sự do Tổng thống Mohamed Bazoum đứng đầu, hôm nay 3/8, người dân Niger đã tổ chức các cuộc biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Đáng chú ý, những người biểu tình ở thủ đô Niamey đã giương cao khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga, đồng thời phản đối sự hiện diện của Pháp. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố hoàn tất quá trình sơ tán công dân khỏi Niger. Theo đó, Pháp đã sơ tán tổng cộng 1.079 người, trong đó có 577 công dân Pháp bằng đường hàng không và số người này hiện đã an toàn.

Ông Medvedev tiết lộ số người ký hợp đồng với quân đội Nga từ đầu năm. Hãng tin TASS dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay: “Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 1/1 đến 3/8, tổng cộng hơn 231.000 người đã ký hợp đồng với quân đội Nga”. Theo ông, hệ thống tuyển chọn quân nhân phục vụ theo hợp đồng tại Nga đã được điều chỉnh và phù hợp với điều kiện hiện tại.

Đức loại trừ khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. Ngày 3/8, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius một lần nữa bác bỏ khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm một lữ đoàn bộ binh ở bang Bavaria, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh việc cung cấp tên lửa tầm xa nói trên "không phải là ưu tiên hàng đầu" vào lúc này của Berlin, đồng thời khẳng định có những lo ngại rõ ràng về việc gửi tên lửa "tầm bắn đặc biệt" tới Ukraine.

Ba Lan điều thêm quân tới biên giới với Belarus. Ngày 3/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan sẽ điều động bổ sung quân và phân bổ thêm các nguồn lực để bảo vệ vững chắc khu vực biên giới với Belarus.

Mỹ bắt giữ quân nhân lực lượng hải quân với cáo buộc làm gián điệp. Ngày 3/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ 2 quân nhân của Hải quân Mỹ với cáo buộc “gửi thông tin quân sự nhạy cảm'” cho nước ngoài. Theo cáo trạng, quân nhân hải quân đang tại ngũ Jinchao Wei, còn có tên khác là Patrick Wei, bị cáo buộc với tội danh âm mưu gửi thông tin quốc phòng cho một sĩ quan tình báo nước ngoài. Trường hợp còn lại là quân nhân Wenheng Zhao, tên khác là Thomas Zhao, bị buộc tội nhận hối lộ để chuyển thông tin quân sự nhạy cảm cho một sĩ quan tình báo nước ngoài khác.