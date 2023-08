THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga

TPO - Trong một phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, quân đội Ukraine đang tiến đến phòng tuyến trung gian sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số khu vực phía Nam.

Theo bà Maliar, Ukraine đang ưu tiên các hoạt động phản công ở phía Nam, trong khi đối với Nga hướng tấn công chính là phía Đông. Phần lớn các nguồn lực của Nga hiện đang tập trung gần Kupiansk, Kharkiv Oblast, Moscow đang tìm cách chiếm lại các vùng lãnh thổ do lực lượng Ukraine giải phóng vào mùa thu năm 2022. Trong khi đó, xung quanh Bakhmut, quân đội Ukraine đang tiến “chậm mà chắc” ở sườn phía Nam trong khi lực lượng Nga tấn công ở khu vực phía bắc thành phố. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, các trận chiến khốc liệt cũng tiếp tục diễn ra gần Avdiivka và Marinka, Donetsk Oblast. Nga hiện chưa bình luận về các thông tin này.

Lở đất kinh hoàng tại thị trấn nghỉ mát ở Gruzia,16 người thiệt mạng. Các quan chức địa phương ngày 5/8 cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị mất tích sau một trận lở đất kinh hoàng tại thị trấn nghỉ mát Shovi ở miền núi phía Tây Bắc Gruzia. Ông cho hay một cây cầu sắt đã được bắc qua sông để đưa tất cả các thiết bị cần thiết đến khu vực xảy ra thảm họa. Hơn 200 người đã được sơ tán khỏi khu vực này.

Chính quyền mới Niger đề nghị nhóm Wagner hỗ trợ khi bị đe dọa can thiệp quân sự. Theo hãng tin AP ngày 5/8, chính quyền quân sự mới của Niger đã đề nghị lực lượng lính đánh thuê thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner giúp đỡ khi gần đến thời hạn phải trả tự do cho tổng thống bị lật đổ của nước này hoặc đối mặt với khả năng can thiệp quân sự của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Quân đội Nga giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở Lugansk. Quân đội Nga tuyên bố đã giành được một ngôi làng ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR), Tass đưa tin, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga. Khu vực này đã ghi nhận sự gia tăng hiện diện của các lực lượng Nga trong thời gian gần đây.

Nga điều tiêm kích Su-30 chặn máy bay không người lái Mỹ trên Biển Đen. Ngày 5/8, Nga cho biết họ đã điều một máy bay chiến đấu Su-30 ngăn chặn máy bay không người lái (UAV) Mỹ Reaper MQ-9 xâm phạm biên giới quốc gia của Nga trên Biển Đen.

Tình báo Anh nói lùm cây và cỏ dại làm chậm đà phản công của Ukraine. Báo cáo ngày 3/8 của Bộ Quốc phòng Anh về tình hình xung đột Ukraine cho biết, điều kiện tự nhiên đang làm chậm đà phản công của lực lượng Ukraine tại miền Nam. "Các cánh đồng nằm trong khu vực giao tranh ở miền Nam Ukraine đã bị bỏ hoang 18 tháng. Dưới thời tiết nóng ẩm của mùa hè, nhiều loại cây và cỏ dại đang mọc lên nhanh chóng. Đây là một trong những yếu tố tác động tới chiến dịch phản công của Ukraine", báo cáo viết. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, lớp cỏ dại dày đặc và các lùm cây đã giúp lực lượng Nga ngụy trang trận địa mìn và công sự phòng thủ một cách hiệu quả. Đơn vị rà phá bom mìn của Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong tình huống này, họ không thể nhanh chóng dọn dẹp các khu vực quan trọng.

Nigeria đóng cửa biên giới trên bộ với Niger. Nigeria đã thông báo quyết định đóng cửa biên giới trên bộ với Niger do cuộc đảo chính lật đổ chính quyền gần đây ở quốc gia láng giềng. Ông Adewale Adeniyi, quyền Tổng kiểm soát của Cục Hải quan Nigeria, cho biết quyết định phong tỏa toàn bộ biên giới trên bộ là tuân thủ chỉ thị của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) về việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa cho đến khi có thông báo mới.

Hội nghị hòa bình Ukraine khai mạc tại Saudi Arabia. Theo các hãng truyền thông chính thức của Saudi Arabia, các cuộc đàm phán do Saudi Arabia chủ trì bàn về cuộc xung đột ở Ukraine đã bắt đầu vào chiều 5/8 tại Jeddah. Cuộc họp kéo dài 2 ngày là một phần trong nỗ lực ngoại giao của Ukraine nhằm xây dựng sự ủng hộ, ngoài những đối tác phương Tây cốt lõi, bằng cách tiếp cận với các quốc gia Nam Bán cầu hiện vẫn đang do dự về việc đứng về phía nào trong cuộc xung đột.