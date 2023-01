THẾ GIỚI 24H: Nga dồn dập nã tên lửa, nguồn điện Ukraine lâm nguy

TPO - Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết những ngày tới sẽ "rất khó khăn" sau khi Nga thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine, đe dọa nguồn cung cấp điện, nước sinh hoạt và hệ thống sưởi trung tâm vào cao điểm của mùa đông.

Các quan chức cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn vào Ukraine hôm 14/1 (giờ địa phương), phá hủy một khu chung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro, giết chết ít nhất 5 người và khiến ít nhất 60 người, trong đó có 12 trẻ em bị thương. Bộ trưởng Năng lượng Galushchenko cũng cho biết tình trạng mất điện khẩn cấp đã được áp dụng ở “hầu hết các khu vực” của Ukraine. “Đối phương lại tấn công các cơ sở sản xuất năng lượng và lưới điện của đất nước. Có các cuộc tấn công ở các vùng Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Vinnytsia và Kiev", ông Galushchenko viết trên Facebook.

Thêm nhiều trang tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của Tổng thống Biden. Nhà Trắng ngày 14/1 thông báo đã có thêm 5 trang tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware. Trong thông cáo, Cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng Richard Sauber xác nhận những trang tài liệu nêu trên, có từ thời ông Biden còn là cấp phó của cựu Tổng thống Barack Obama, được tìm thấy sau khi vị quan chức này tới ngôi nhà hôm 12/1.

Căng thẳng gia tăng giữa Anh và Iran. Bộ Ngoại giao Iran ngày 14/1 đã triệu Đại sứ Anh Simon Shercliff tới để trao công hàm phản đối "hành động can thiệp trái nguyên tắc" của London vào công việc nội bộ của Tehran. Theo thông cáo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran, Vụ trưởng Vụ Tây Âu đã trao cho Đại sứ Anh công hàm phản đối "những hành động phá hoại" mà London gây ra đối với "an ninh quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược của Ukraine. Trong 24 giờ qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công 2 kho đạn dược của Ukraine ở nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và khu vực Zaporozhye, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 14/1. "Lực lượng pháo binh, tên lửa và hàng không chiến thuật của Nga đã tấn công 2 kho chứa đạn dược ở khu vực Gornyak (thuộc DPR) và Zelyony Gai (thuộc khu vực Zaporozhye) cùng với 18 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như binh lính và các phương tiện của nước này tại 123 quận", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Mảnh vỡ rocket rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine. Nhà chức trách Moldova ngày 14/1 cho biết đã tìm thấy các mảnh vỡ của một quả rocket tại một ngôi làng ở phía bắc, gần biên giới của nước này với Ukraine. Bộ Nội vụ Moldova không nêu rõ thời điểm rocket được bắn đi và ai làm như vậy. Bức ảnh về mảnh vỡ được đăng trên trang Facebook của Bộ Nội vụ Moldova dường như cho thấy một mớ dây điện và vỏ rocket ở giữa một cánh đồng.

Rơi máy bay huấn luyện ở miền Bắc Iran, phi công may mắn thoát nạn. Sáng 14/1 (theo giờ địa phương), một chiếc máy bay huấn luyện đã bị rơi ở tỉnh Alborz, miền Bắc Iran. Hai phi công đã may mắn thoát nạn. Theo IRIB, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người và tài sản dưới mặt đất bởi chiếc máy bay đã rơi xuống một khu vực không có dân cư, vốn là đất canh tác. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do “trục trặc kỹ thuật ở động cơ máy bay”.

Iran xử tử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mang hai quốc tịch Iran-Anh. Theo Reuters, ngày 14/1, hãng thông tấn tư pháp Iran Mizan đưa tin nước này đã hành quyết cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Alireza Akbari, người bị kết án tử hình do cáo buộc làm gián điệp cho Anh. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Akbari mang hai quốc tịch Anh và Iran. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên án quyết định của Iran hành quyết ông Alireza Akbari, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Iran.