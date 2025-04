THẾ GIỚI 24H: Mỹ gợi ý Trung Quốc bán TikTok để được giảm thuế quan

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 gợi ý rằng Tiktok có thể trở thành một phần của thỏa thuận rộng hơn với Trung Quốc bằng cách trao đổi giữa thỏa thuận mua Tiktok với việc giảm thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 cho biết TikTok có thể trở thành một phần trong thỏa thuận lớn hơn với Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh có thể đồng ý bán TikTok cho doanh nghiệp Mỹ để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế.Ông Trump cũng nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán với các quốc gia khác về thuế quan nếu điều đó mang lại lợi ích cho Washington. Hiện TikTok sắp đến hạn chót 5/4 để tìm được chủ sở hữu mới không thuộc Trung Quốc hoặc buộc phải rút khỏi thị trường Mỹ, trong khi ông Trump tiết lộ đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ như Oracle và Blackstone.

Mỹ lên tiếng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị phế truất. Ngày 4/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã bình luận vụ Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết giữ nguyên quyết định của quốc hội về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, phế truất ông khỏi cương vị này. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington tái khẳng định cam kết của nước này về việc hợp tác với quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo để duy trì sự ổn định trong liên minh song phương cho đến khi người kế nhiệm cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol được chọn, theo hãng thông tấn Yonhap.

Lộ diện các ứng viên tổng thống Hàn Quốc thay ông Yoon Suk-yeol bị phế truất. Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử sớm trong vòng 60 ngày sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol. Theo tờ Korea Herald, ông Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ (DPK) đối lập đang là ứng viên tiềm năng nhất có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc. Trong khi đó, danh sách các ứng viên của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP) vẫn còn chưa chắc chắn.

Nhóm cố vấn ngăn Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục ông không điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước khi Mátxcơva cam kết ngừng bắn hoàn toàn trong cuộc xung đột ở Ukraine, NBC News đưa tin, dẫn lời hai quan chức giấu tên.

Nga kêu gọi các bên kiềm chế về chương trình hạt nhân của Iran. Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 4/4, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga coi việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran chỉ nên được thực hiện thông qua đối thoại và đàm phán, không có chỗ cho các giải pháp quân sự. Nga kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng con đường ngoại giao, phản đối hành động quân sự trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi Tổng thống Mỹ D. Trump dọa ném bom nếu Tehran không đạt thỏa thuận với Mỹ.

Liên minh châu Âu đa dạng hóa các đối tác thương mại sau khi Mỹ tăng thuế. Ngày 4/4, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, việc đạt được thỏa thuận thương mại với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sẽ mở ra những cơ hội lớn cho EU trước những bất ổn sau quyết định áp thuế đối ứng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được đưa ra mới đây. Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của EU cho biết, khối này đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động từ quyết định áp thuế đối ứng mới của Tổng thống Donald Trump.

Tổ chức Y tế thế giới bác thông tin về virus lạ ở Nga. Người đứng đầu văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Nga, ông Batyr Berdyklychev, mới đây đã bác bỏ thông tin về việc xuất hiện một loại virus lạ gây triệu chứng ho ra máu ở nước này. Theo hãng tin TASS, ông Berdyklychev xác nhận rằng các trường hợp nghi nhiễm virus lạ gần đây ở Nga thực chất là nhiễm vi khuẩn mycoplasma pneumonia từng lưu hành ở nước này. Ông nhấn mạnh: "Sau quá trình điều tra, bao gồm cả xác nhận kết quả xét nghiệm bệnh phẩm, chúng tôi xác định rằng 5 trường hợp được báo cáo ở thủ đô Moscow và vùng Moscow là viêm phổi do nhiễm vi khuẩn mycoplasma. Đây không phải là một loại virus mới, do đó số ca nhiễm gia tăng không có khả năng gây ra rủi ro về dịch tễ học".

Anh có thể đáp trả Mỹ bằng việc đánh thuế hàng nghìn mặt hàng của nước này. Hãng Reuters đưa tin "danh sách chỉ định" bao gồm ống nhòm, phụ tùng ô tô, phomai, xăng, dầu diesel và các sản phẩm thực phẩm bao gồm thịt và cá. Theo Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynold, ông đã liên hệ với các công ty của Anh để tìm hiểu xem sản phẩm nào sẽ gây ra ít vấn đề nhất. Ông Reynolds cho biết ông hy vọng rằng Mỹ và Anh có thể hình thành một thỏa thuận thương mại và các mức thuế như vậy sẽ không cần thiết.

Ukraine "soi" kỹ thỏa thuận khoáng sản với Mỹ để tránh vi hiến. Ukraine đang tiến hành một cuộc kiểm tra nội bộ liên quan đến thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, tập trung vào phân tích việc tuân thủ Hiến pháp nước này – Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết ngày 4/4. Tờ Kyiv Independent đưa thông tin trên sau khi Washington và Kiev được cho là đã thảo luận về dự thảo thỏa thuận khoáng sản mở rộng do Mỹ đề xuất vào cuối tháng 3. Ông Sybiha cho biết thỏa thuận khoáng sản "không thể mâu thuẫn với quá trình hội nhập châu Âu, chúng tôi đang nói với người Mỹ điều đó".