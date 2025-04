THẾ GIỚI 24H: Nga tố Ukraine tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn cơ sở năng lượng

TPO - Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng lưới điện ở tỉnh biên giới Bryansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine đã một lần nữa vi phạm lệnh tạm dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng bằng cách tiến hành hai cuộc tấn công vào lưới điện ở tỉnh biên giới Bryansk của Nga hôm 31/3. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 30 ngày sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào đầu tháng này, một thỏa thuận sau đó đã được Kiev xác nhận. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn gần như ngay lập tức, với một số vụ vi phạm tương tự xảy ra trong những ngày tiếp theo.

Pakistan dự định trục xuất 3 triệu người Afghanistan. Trong 18 tháng qua, có 845.000 người Afghanistan đã rời khỏi Pakistan, hiện vẫn còn 3 triệu người Afghanistan ở lại nước này, trong đó khoảng 1 triệu người đang ở lại bất hợp pháp vì không có giấy tờ. Theo kế hoạch, ngày 31/3 là thời hạn cuối cùng chính quyền Pakistan yêu cầu người nhập cư Afghanistan rời khỏi thủ đô Islamabad và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, các vụ bắt giữ và trục xuất dự kiến bắt đầu từ 1/4 đã được hoãn đến ngày 10/4, sau khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo kết thúc. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch trấn áp trên toàn lãnh thổ Pakistan được triển khai từ tháng 10/2023 nhằm trục xuất những người nước ngoài sống bất hợp pháp, chủ yếu là người Afghanistan.

Israel tiếp tục tấn công vào Dải Gaza dịp Lễ Eid Al Fitr. Không ngoài lo ngại của dư luận, quân đội Israel​​​​​​​ tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến gây chết người tại Dải Gaza trong dịp lễ Eid Al Fitr, một trong những kỳ lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo. Theo truyền thông Palestine, ít nhất 3 người thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel vào khu vực Abasan, ngoại ô thành phố Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza hồi chiều qua. Cuộc tấn công được tiến hành đúng vào ngày đầu tiên tiên của lễ Eid Al Fitr, còn gọi là lễ Xả chay đánh dấu việc người Hồi giáo hoàn thành tháng lễ Ramadan linh thiêng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Iran dọa chế tạo bom hạt nhân nếu bị tấn công. Căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục gia tăng khi quốc gia Hồi giáo bất ngờ tuyên bố có thể sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ. Theo báo chí Israel, tuyên bố đáng chú ý trên được cựu Chủ tịch Quốc hội Iran và hiện là Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, ông Ali Larijani, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nhà nước Iran hôm qua. Trong tuyên bố, Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran nêu rõ trong trường hợp lãnh thổ bị tấn công, quốc gia Hồi giáo không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải có vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Ông Trump úp mở thương vụ TikTok bán mình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ByteDance sẽ bán TikTok tại Mỹ trước hạn chót (5/4). Ngày 5/4 là hạn chót TikTok phải tìm được người mua nếu không muốn bị cấm tại Mỹ vì các lý do an ninh quốc gia theo đạo luật có hiệu lực từ năm 2024. Chia sẻ với phóng viên trên chiếc Không lực Một ngày 30/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ nói “có rất nhiều người mua tiềm năng” và có “sự quan tâm lớn đến TikTok”. Đồng thời, ông nói thêm: “Tôi muốn thấy TikTok còn sống”.

Hơn 2.000 người thiệt mạng do động đất tại Myanmar. Theo số liệu cập nhật mới nhất được Kênh truyền hình nhà nước MRTV của Myanmar công bố hôm nay 31/3, số người chết trong trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 28/3 tại nước này đã lên tới 2.065 người, hơn 3.900 người bị thương và hơn 270 người mất tích. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do hậu quả của trận động đất, bao gồm đường sá bị hư hỏng, thiếu thiết bị cứu hộ và tình trạng thiếu hụt nguồn lực y tế. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn do thời tiết nắng nóng và nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh gọi 160.000 công dân nhập ngũ mùa xuân 2025. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về việc tiến hành đợt gọi nhập ngũ mùa xuân năm 2025, dự kiến triệu tập 160.000 công dân trong độ tuổi từ 18 đến 30 để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tin này được công bố chính thức trên cổng thông tin pháp lý của Chính phủ Nga. Sắc lệnh quy định rõ thời gian thực hiện đợt gọi quân sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 15/7 năm nay. Những người được gọi nhập ngũ lần này là những công dân Nga chưa từng phục vụ trong quân đội và đủ điều kiện sức khỏe, độ tuổi theo quy định để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cảnh sát Hàn Quốc đối mặt áp lực quá tải và thiếu hụt tài chính. Cảnh sát Hàn Quốc đối mặt với tình trạng quá tải và thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh vụ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và các cuộc biểu tình lớn. Lực lượng này đã huy động hàng nghìn sỹ quan từ 38 địa phương, chiếm hơn 80% ngân sách công tác phí. Để giảm chi phí, cảnh sát sẽ phải di chuyển đi và về trong ngày, gây lo ngại về tình trạng kiệt sức và căng thẳng tinh thần của các sỹ quan.

Thụy Điển công bố gói viện trợ quân sự mới 1,6 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,6 tỷ USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia Bắc Âu này. Trong cùng ngày, tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng. Nga cáo buộc Ukraine tấn công vào các cơ sở năng lượng ở khu vực biên giới Bryansk trong tối 30/3 bằng thiết bị bay không người lái và pháo, gây hư hại đường dây điện và gián đoạn nguồn cung cấp điện.