THẾ GIỚI 24H: Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng

TPO - Ngày 6/6 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng tại nước này.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden nói rằng an ninh quốc gia và chất lượng cuộc sống của người dân Mỹ đang bị xuống cấp bởi tình trạng thiếu hụt tiềm tàng về nguồn cung điện. Khả năng cung ứng đủ điện của đất nước đang bị đe dọa, đồng thời cho rằng một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là vì cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhà Trắng trong một thông cáo ngày 6/6 nêu rõ Tổng thống Biden đã ra lệnh triển khai các biện pháp khẩn cấp để tăng những nguồn cung quan trọng cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ. Chính phủ Mỹ đồng thời tuyên bố miễn thuế 2 năm đối với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Đông Nam Á.

Thủ tướng Anh Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện. Tối 6/6 theo giờ London (rạng sáng 7/6 giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông tại Hạ viện nước này, qua đó tiếp lãnh đạo Số 10 phố Downing thêm 12 tháng nữa. Với kết quả 211 phiếu ủng hộ (chiếm 59%) và 148 phiếu chống (tương đương 41%), ông Johnson đã nhận được một đa số tối thiểu ủng hộ (180 phiếu) tại Hạ viện Anh gồm 359 ghế để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này.

Tổng thống Putin chỉ rõ nguyên nhân gây lạm phát toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các sai lầm nối tiếp sai lầm của phương Tây đang gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới. Theo nhà lãnh đạo Nga, các quốc gia phương Tây đã quản lý sai cách nền kinh tế toàn cầu nên giờ đây toàn bộ thế giới đang phải trả giá. Ông đã đưa ra tuyên bố này trong một bài phát biểu trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg (SPIEF) hôm 6/6.

Mỹ ra lệnh tịch thu hai máy bay của tỷ phú Roman Abramovich. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 6/6 ban hành lệnh tịch thu 2 máy bay thuộc sở hữu của tỷ phú Roman Abramovich, dựa trên các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Moscow vì chiến sự ở Ukraine. Bộ Tư pháp Mỹ trích dẫn hồ sơ tòa án cho biết hai máy bay của tỷ phú này - một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner và một máy bay phản lực Gulfstream G650ER - đã bay vào lãnh thổ Nga vào đầu năm nay.

Israel tấn công tên lửa vào Thủ đô Damascus của Syria. Tối 6/6, theo giờ địa phương, Israel đã phát động một cuộc tấn công tên lửa mới vào Thủ đô Damascus của Syria. Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đối đầu với một cuộc tấn công tên lửa mới của Israel. Cuộc tấn công được phát động từ hướng Cao nguyên Golan, nhằm vào các địa điểm ở vùng nông thôn phía Nam Thủ đô Damascus của Syria, tuy nhiên lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hầu hết các tên lửa.

Ấn Độ đầu tư 9,8 tỷ USD mua thiết bị quốc phòng trong nước. Ngày 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thông qua các đề xuất mua thiết bị quốc phòng được sản xuất trong nước trị giá khoảng 9,8 tỷ USD để phiên chế cho các lực lượng vũ trang. Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy sáng kiến “Ấn Độ tự cường” của Thủ tướng Narendra Modi. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: “Quyết định này sẽ tạo sự thúc đẩy đáng kể cho ngành quốc phòng Ấn Độ và giảm mạnh chi tiêu nước ngoài."

Sri Lanka thả máy bay Nga sau gần 1 tuần tạm giữ theo lệnh tòa. Truyền thông Sri Lanka cho biết chính quyền Colombo quyết định thả máy bay của hãng Aeroflot sớm hơn 1 tuần so với thời hạn do tòa ấn định, khi việc bắt giữ đã gây tranh cãi ngoại giao với Moscow. Giới hữu trách ở Sri Lanka đã đình chỉ lệnh tòa cấm một máy bay dân dụng do hãng hàng không Aeroflot thuê quay trở lại Nga.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi đội tàu chiến Nga ra 100 km từ bờ biển. Hải quân Ukraine hôm 6/6 thông báo lực lượng nước này đã đẩy lùi một đội tàu chiến Nga cách bờ biển Đen hơn 100 km, khiến nhóm tàu của Moscow “buộc phải thay đổi chiến thuật”. Tuyên bố nêu thêm một nhóm khoảng 30 tàu và tàu ngầm của Nga tiếp tục chặn tuyến đường dân sự, trong khi tình hình ở phía tây bắc biển Đen vẫn "khó khăn".

Hình thành đoàn người di cư 6.000 người ở Mexico tìm đường tới Mỹ. Ngày 6/6, một đoàn người di cư khoảng 6.000 người, trong đó phần lớn là người ở khu vực Trung Mỹ, đã xuất phát từ thành phố Tapachula, bang Chiapas của Mexico, giáp biên giới với Guatemala, để tìm đường tới Mỹ. Đây là đoàn người di cư thứ bảy và lớn nhất được hình thành kể từ đầu năm đến nay từ biên giới phía Nam của Mexico.