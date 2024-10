Ngành thép của Ukraine 'như ngồi trên đống lửa' khi Nga áp sát mỏ than Pokrovsk

TPO - Sản lượng thép của Ukraine có thể giảm một nửa nếu quân đội Nga giành quyền kiểm soát một mỏ than quan trọng gần thị trấn Pokrovsk (Donetsk), Reuters đưa tin, dẫn lời ông Oleksandr Kalenkov - người đứng đầu hiệp hội các nhà sản xuất thép của Ukraine.

Quân đội Nga chỉ còn cách Pokrovsk khoảng 12 km, áp đảo các tuyến phòng thủ căng thẳng của Ukraine với lực lượng và trang thiết bị vượt trội. Hàng nghìn cư dân đã sơ tán. Các tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng nối từ Pokrovsk đến các thành phố khác có nguy cơ bị cắt đứt.

Cách Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây là khu mỏ sản xuất loại than đặc biệt dùng để luyện cốc - một thành phần thiết yếu trong quá trình sản xuất thép. Luyện thép là ngành mang về ngoại tệ nhiều thứ hai cho Ukraine, chỉ sau nông nghiệp.

Theo dữ liệu thương mại, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm thép của Ukraine đạt gần 2 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2024. Số tiền này rất cần thiết để duy trì hoạt động của Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài đã hai năm rưỡi.

Oleksandr Kalenkov, người đứng đầu hiệp hội các nhà sản xuất thép của Ukraine, cho biết việc mất mỏ Pokrovsk - nguồn than cốc duy nhất trong nước, có thể khiến sản lượng thép sụt giảm.

"Chúng tôi có thể sản xuất 7,5 triệu tấn thép, tính đến cuối năm nay. Trong năm tới, chúng tôi ước tính sản lượng có thể tăng lên hơn 10 triệu tấn", ông Kalenkov nói với Reuters. "Nhưng nếu chúng tôi mất Pokrovsk, thì sản lượng sẽ giảm xuống còn 2-3 triệu tấn".

Người đứng đầu hiệp hội than cốc Ukrkoks, ông Anatoliy Starovoit, cho biết Ukraine đã sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn than cốc trong năm 2023.

"Chúng tôi không biết lấy than ở đâu nếu mất Pokrovsk", ông Starovoit nói với Reuters. "Rất khó để nhập khẩu than. Hiện không dễ để nhập khẩu than bằng đường biển".

Ukraine có một số cảng nước sâu trên Biển Đen, nhưng các nhà sản xuất thép sẽ khó có thể nhập khẩu khối lượng lớn than vì rủi ro quân sự, và vì các cảng được xây dựng để xuất khẩu chứ không phải nhập khẩu.

Việc nhập khẩu than cũng sẽ đẩy chi phí sản xuất thép lên cao, ông Kalenkov cho biết.

Một số nhà sản xuất đã tích trữ than như một biện pháp phòng ngừa khả năng gián đoạn nguồn cung.

"Chúng tôi đã bù đắp sự thâm hụt trên thị trường than trong nước bằng nguyên liệu thô nhập khẩu, nhưng chúng tôi vẫn duy trì dự trữ", ArcelorMittal Kryvyi Rih, nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine, cho biết trong một tuyên bố.

Một nguồn tin trong ngành thép tiết lộ, các nhà sản xuất hy vọng có thể tìm được nguồn than cốc thay thế từ những nơi khác ở Ukraine nếu mất quyền kiểm soát các mỏ ở Pokrovsk, nhưng chắc chắn sẽ cần phải nhập khẩu và làm tăng chi phí sản xuất, khiến thép kém cạnh tranh hơn trên thị trường.

Minh Hạnh