THẾ GIỚI 24H: Israel từ chối chuyến thăm của Tổng thống Ukraine

TPO - Tổng thống Ukraine đã đề nghị tiến hành chuyến thăm nhằm thể hiện sự đoàn kết sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel, nhưng được phản hồi rằng "thời điểm chưa thích hợp".

Theo Thời báo Israel ngày 16/10, nước này đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thực hiện chuyến thăm tới Israel sau cuộc tấn công của Hamas, với thông báo rằng thời điểm này là không phù hợp. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng được thông báo rằng chuyến thăm có thể diễn ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Tổng thống Zelensky được cho là muốn thực hiện chuyến đi cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã đến Israel vào ngày 16/10 để đảm bảo với Tel Aviv về sự hỗ trợ của Washington trong cuộc xung đột Israel - Hamas đang diễn ra.

Hamas tuyên bố bắt giữ 250 con tin ở Dải Gaza. Trong một tuyên bố trên truyền hình vào cuối ngày 16/10, Abu Ubaida - người phát ngôn của Hamas, cho biết lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam của Hamas đã giam giữ 200 người kể từ lực lượng này tấn công Israel vào ngày 7/10. Vị này cho biết khoảng 50 người khác đang bị "các phe phái kháng chiến" giam giữ, đồng thời tuyên bố ít nhất 22 con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Thủ tướng Israel cảnh báo chiến tranh kéo dài. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 16/10 tuyên bố quân đội Israel đã chuẩn bị cho một “cuộc chiến lâu dài” và sẽ chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn trước lực lượng Hamas. Ông Netanyahu nói Israel đang chiến đấu vì sự tồn tại của nước này, bày tỏ sự tin tưởng cuối cùng Israel cũng sẽ giành được chiến thắng. “Đây là thời điểm đấu tranh quyết liệt chống lại những kẻ đang cố gắng tiêu diệt chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, loại bỏ tổ chức này cũng như mối đe dọa mà lực lượng này gây ra cho Israel”, ông Netanyahu nói.

Anh tăng viện trợ cho người Palestine. Ngày 16/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo nước này sẽ tăng viện trợ cho người dân Palestine thêm 10 triệu bảng Anh (12,18 triệu USD) để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Israel cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Hamas tập kích tên lửa, Quốc hội Israel xuống hầm trú ẩn. Theo The Times of Israel, trong ngày 16/10, Hamas đã tiếp tục phóng một lượng lớn tên lửa về phía Israel. Vụ việc khiến còi cảnh báo không kích tại Tel Aviv và Jerusalem được kích hoạt. Cuộc tập kích của Hamas xảy ra trùng thời gian Quốc hội Israel tổ chức phiên họp toàn thể, buộc cơ quan này phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng 40 phút. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các nghị sĩ phải sơ tán đến hầm trú ẩn để bảo đảm an toàn.

Ai Cập tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về chiến sự Dải Gaza. Truyền thông Ai Cập tối 16/10 cho biết Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về chiến sự tại Dải Gaza do nước này khởi xướng và làm chủ nhà sẽ được tổ chức vào ngày 21/10 tới đây. Địa điểm tổ chức nhiều khả năng là thủ đô Cairo, Ai Cập. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của 18 nguyên thủ quốc gia khu vực và thế giới, cùng Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo kênh truyền hình Tin tức El Qahera News, truyền thông Mỹ khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị, sau khi tới thăm Israel vào ngày mai (18/10). Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp Caritin Colonna chiều qua cũng xác nhận việc Paris sẽ tham dự sự kiện.

Mexico triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất sau đại dịch COVID-19. Mexico bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh cúm mùa và COVID-19 lớn nhất kể từ khi nước này tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch COVID-19 hồi đầu năm 2023. Thông báo ngày 16/10 của Bộ Y tế Mexico cho biết trong tổng số 54,6 triệu liều được sử dụng trong chiến dịch kéo dài đến tháng 3/2024, 35,2 liều vaccine phòng bệnh cúm mùa trong khi số còn lại là vaccine phòng COVID-19. Toàn bộ số vaccine này do Cuba và Nga sản xuất.

Mỹ đạt thỏa thuận nới lỏng trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela. Ngày 16/10, báo Washington Post đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt thỏa thuận nới lỏng các lệnh trừng phạt của Washington đối với ngành dầu mỏ Venezuela. Báo này dẫn lời 2 nguồn thạo tin cho biết việc nới lỏng trừng phạt dự kiến sẽ được công bố sau khi chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ký thỏa thuận, trong đó có cam kết về bầu cử tại một hội nghị ở Barbados vào ngày 17/10 tới.

Nga đình chỉ nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản. Hôm 16/10, Chính phủ Nga đưa ra lệnh cấm tạm thời nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, sau khi Tokyo xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Theo tuyên bố của Rosselkhoznadzor, cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm của Nga, các hạn chế sẽ được áp dụng cho đến khi độ an toàn của các sản phẩm thủy sản được xác nhận là tuân thủ các yêu cầu của Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Xả súng ở thủ đô của Bỉ, 2 người thiệt mạng. Văn phòng công tố Brussels cho biết 2 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở Brussels vào tối 16/10 (giờ địa phương), hiện nghi can đang lẩn trốn. Một người phát ngôn của văn phòng công tố trên nói với AP rằng nhà chức trách đang tiến hành điều tra nhưng không suy đoán về động cơ của thủ phạm. Trong khi đó, công tố viên liên bang đang điều tra xem liệu có bất kỳ động cơ khủng bố nào trong vụ tấn công này hay không. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường.