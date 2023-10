THẾ GIỚI 24H: Israel khuyến cáo công dân ở nước ngoài cảnh giác cao độ

TPO - Báo Times of Israel đưa tin Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Israel đã ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả người dân Israel ở nước ngoài nâng cao cảnh giác.

Nguồn tin trên cho hay các hoạt động phản đối tại nhiều nước có thể sẽ biến thành bạo lực nhằm vào công dân Israel và người Do Thái nói chung. Do đó, người Israel cần tránh xa các hoạt động này, cập nhật tình hình từ các giới chức an ninh địa phương. Trước đó, Phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi những người ủng hộ lực lượng này ở nước ngoài tham gia vào “Ngày thịnh nộ” 13/10, tổ chức các cuộc tuần hành tập thể tại Bờ Tây, Jerusalem, các nước Arab và Hồi giáo.

Tuần hành rầm rộ ở nhiều nước ủng hộ người Palestine. Hàng nghìn người tại các quốc gia Trung Đông như Iran, Iraq, Jordan và ở những nơi khác tại châu Á (Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia), châu Âu (Đức, Pháp) và Mỹ hôm 13/10 đã tham gia tuần hành rầm rộ để bày tỏ sự đoàn kết, chia sẻ với người Palestine, đồng thời lên án những vụ tấn công của quân Israel vào Dải Gaza khiến gần 1.800 người thiệt mạng và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực. Theo Reuters, các hoạt động tương tự cũng được lên kế hoạch tổ chức ở Rome (Italia), Munich (Đức), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Belgrade (Serbia), …

Một loạt trường học ở các nước Baltic nhận email dọa đánh bom. Nhiều trường học và nhà trẻ ở ba quốc gia Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã phải đóng cửa trong tuần qua sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom gửi qua hòm thư điện tử (e-mail). Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Litva Renatas Pozela cho biết từ ngày 12/10, hàng trăm email đe dọa đánh bom đã gửi tới các trường học và nhà trẻ ở nước này từ một máy chủ đặt ở một nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Tại Estonia, các email đe dọa được gửi tới trường học từ ngày 11/10, khiến hầu hết các trường học ở thành phố Tartu lớn thứ hai ở nước này phải đóng cửa trong ngày 12/10.

Bắt nghi phạm tấn công nhân viên đại sứ quán Israel tại Trung Quốc. Chiều 13/10, một nhân viên của đại sứ quán Israel tại Trung Quốc (TQ) bị tấn công trên đường phố thủ đô Bắc Kinh, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel. Nghi phạm là người đàn ông nước ngoài, 53 tuổi, đã bị bắt giữ. Qua điều tra sơ bộ, nghi phạm hiện đang quản lý một cửa hàng nhỏ ở thủ đô Bắc Kinh, theo cảnh sát Triều Dương. Bộ Ngoại giao Israel cho biết vụ tấn công không xảy ra tại khuôn viên của đại sứ quán Israel tại TQ, đồng thời cho hay động cơ của vụ tấn công đang được điều tra.

Mỹ, Đức đề xuất thiết lập vùng an toàn ở Dải Gaza. Ngày 13/10, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận việc thiết lập các khu vực an toàn ở Dải Gaza để bảo vệ dân thường. Cùng ngày 13/10, phát biểu tại thành phố Netivot miền Nam Israel sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Eli Cohen, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà đang thảo luận với Ai Cập và Liên Hợp Quốc về việc thiết lập vùng an toàn cho dân thường ở Dải Gaza.

Anh tuyên bố sẽ triển khai 20.000 binh sĩ tới Bắc Âu. Ngày 13/10, Anh tuyên bố nước này có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Bắc Âu, bao gồm cả việc triển khai 20.000 binh sĩ tới khu vực này vào năm tới. Quyết định của London được cho là nhằm giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng vào thời điểm lo ngại gia tăng về hành động của Nga. Anh nêu rõ sẽ tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn, đồng thời thực hiện hoạt động huấn luyện giám sát trên không.

Tấn công bằng dao tại một trường học ở Pháp. Một vụ tấn công bằng dao đã diễn ra lúc 11h ngày 13/10 (theo giờ địa phương) tại một trường học tại Pháp khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Vụ tấn công xảy ra tại trường trung học phổ thông Gambetta, thuộc tỉnh Arras, vùng Pas-de-Calais ở phía Bắc nước Pháp. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng cảnh sát, hung thủ là một thanh niên khoảng 20 tuổi, là cựu học sinh của trường Gambetta, gốc Chechnya, theo đạo Hồi, đã hô to “Allah akbar” khi bị cảnh sát bắt giữ.

Nổ lớn gây thương vong tại thánh đường Hồi giáo ở Afghanistan. Ngày 13/10, một vụ nổ lớn gây thương vong đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Pul-e-Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan. Theo giới chức tỉnh Baghlan, vụ nổ xảy ra bên trong thánh đường Hồi giáo Imam Zaman khi các tín đồ đang tham gia cầu nguyện. Nguồn tin của một bệnh viện ở Pul-e-Khumri cho biết hơn 10 người bị thương đã được đưa đến cơ sở này.

Xuồng không người lái Ukraine tấn công 2 tàu Nga. Một nguồn tin tình báo Ukraine tuyên bố, nước này đã dùng xuồng không người lái mang vũ khí thử nghiệm tấn công một chiến hạm và một tàu tuần tra của Nga trong tuần này.Nguồn tin tình báo Ukraine không đề cập đến thiệt hại của đối phương, nhưng nhấn mạnh chiến hạm mang tên lửa Buyan của Nga bị tập kích hôm 13/10, trong khi tàu Pavel Derzhavin là mục tiêu tấn công ngày 11/10 trong các hoạt động phối hợp giữa Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) và hải quân nước này.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 1.593 nghi phạm tàng trữ 2.008 khẩu súng. Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak Sukwimol cho biết trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11/10, lực lượng cảnh sát đã bố ráp 3.224 địa điểm trên toàn quốc, phát hiện và bắt 1.593 nghi phạm tàng trữ 2.008 khẩu súng các loại cùng 75.973 viên đạn. Trước đó, Thủ tướng Srettha Thavisin ra lệnh mở chiến dịch truy quét tất cả các loại súng bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul sau đó ra lệnh ngưng cấp phép nhập khẩu và kinh doanh súng. Về dài hạn, chính quyền Thái Lan đang xem xét sửa đổi luật về súng vốn được áp dụng 76 năm qua.