THẾ GIỚI 24H: Hamas bắt giữ 10 con tin người Anh ở Dải Gaza

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly cho biết có tới 10 người Anh đang bị Hamas bắt làm con tin ở Dải Gaza.

Phát biểu hôm 15/10 trên Sky News, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói rằng số liệu cập nhật về số lượng 10 người Anh bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel "không phải là ước tính vô lý". Israel ước tính có 126 người từ các quốc gia khác nhau đang bị bắt làm con tin. Có tới 17 người Anh được cho là đã chết hoặc mất tích kể từ khi xung đột Hamas - Israel bắt đầu vào cuối tuần trước. Bộ Ngoại giao Anh đang làm việc để giải cứu những người Anh bị mắc kẹt ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cleverly cho rằng việc mở cửa khẩu biên giới Rafah nối Ai Cập với Dải Gaza là “cực kỳ khó khăn”. Mỹ cũng đã cử một số chuyên gia phối hợp, tham vấn cho Israel về cách giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ, đồng thời "chia sẻ thông tin tình báo" với Israel.

Quân đội Israel tuyên bố loại bỏ một chỉ huy của phong trào Hamas. Phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiết lộ với CNN rằng một chỉ huy khác của phong trào Hamas là Billal al-Qedra đã bị loại bỏ. Billal al-Qedra được cho là đã chỉ đạo cuộc tấn công vào khu vực Nirim gần biên giới Israel. (XEM CHI TIẾT...)

Israel tuyên bố không muốn chiến tranh với Hezbollah. Ngày 15/10 Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này không muốn chiến tranh với phong trào Hezbollah tại Liban. Ông Gallant khẳng định, nếu Hezbollah có thái độ kiềm chế, Tel Aviv sẽ giữ tình hình ở nguyên trạng như hiện nay, đồng thời cảnh báo, nếu chọn giải pháp chiến tranh, lực lượng vũ trang của Liban này sẽ phải trả giá đắt.

Israel mở lại nguồn cấp nước cho phía Nam Dải Gaza. Ngày 15/10, Israel thông báo quyết định mở lại nguồn cấp nước cho các khu vực phía Nam Dải Gaza, vấn đề đã được thống nhất giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Quan chức Mỹ cảnh báo xung đột Israel - Hamas lan rộng ra khắp Trung Đông. Các quan chức Mỹ cho rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza có thể lan rộng ra khắp Trung Đông cùng với sự tham gia của Hezbollah, Iran và cả Syria. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cảnh báo, cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas có thể leo thang thành một cuộc xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Họ cũng lo ngại việc phong trào Hezbollah của Lebanon có thể tấn công miền bắc Israel nếu Dải Gaza bị tấn công.

Chiến đấu cơ Nga chặn máy bay không người lái của Mỹ trên biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thiết bị giám sát không phận của Nga đã phát hiện mục tiêu trên không (máy bay không người lái giám sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ) tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen vào ngày 15/10. Sau đó, Nga điều máy bay chiến đấu Su-27 ngăn máy bay không người lái Mỹ xâm nhập không phận Nga.

Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Sudan. Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 15/10 đã kêu gọi bảo vệ dân thường và chấm dứt các hoạt động thù địch sau 6 tháng xung đột quân sự ở Sudan. Bên cạnh đó, quan chức LHQ này cũng nhấn mạnh các nhà tài trợ phải tăng cường hỗ trợ, đồng thời tái khẳng định cộng đồng quốc tế không thể bỏ rơi người dân Sudan.

WHO: Các bệnh viện tại Dải Gaza trong tình trạng đáng báo động. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các bệnh viện tại Dải Gaza đang trong tình trạng đáng báo động khi không có điện để duy trì các chức năng quan trọng nhất, trong khi con số thương vong do xung đột không ngừng gia tăng. Ngành y tế khu vực này cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung thuốc men, ô xy.

Israel hoãn tấn công đổ bộ vào Dải Gaza vì thời tiết bất lợi. Tờ New York Times dẫn lời các sĩ quan Israel ẩn danh, cho biết "chiến dịch tấn công trên bộ ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tuần nhưng bị trì hoãn vài ngày, một phần là do điều kiện thời tiết". Nguồn tin giải thích rằng thời tiết bất lợi ngăn cản các phi công và người điều khiển máy bay không người lái của Israel cung cấp cho lực lượng mặt đất sự yểm trợ trên không.

Ukraine thử nghiệm robot Ironclad trên chiến trường. Theo Bulgarian Military, lực lượng vũ trang Ukraine đã thử nghiệm trên chiến trường robot không người lái hiện đại Ironclad trong các nhiệm vụ như tấn công, trinh sát, hỗ trợ hỏa lực quan trọng cho quân đội trên chiến trường. Ironclad là sản phẩm của các kỹ sư Ukraine thuộc Công ty Roboneers.