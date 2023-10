THẾ GIỚI 24H: Israel sẵn sàng tấn công tổng lực vào Dải Gaza, cảnh báo sơ tán lần thứ hai

TPO - Quân đội Israel ngày 14/10 thông báo đang chuẩn bị các bước để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Dải Gaza, đồng thời lần thứ hai đưa ra cảnh báo sơ tán với người dân Palestine sinh sống tại đây.

Quân đội Israel cảnh báo sơ tán lần thứ hai tại Dải Gaza. Quân đội Israel ngày 14/10 thông báo đang chuẩn bị các bước để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Dải Gaza, đồng thời lần thứ hai đưa ra cảnh báo sơ tán với người dân Palestine sinh sống tại đây. Trong cảnh báo lần 2, Lực lượng phòng vệ Israel yêu cầu người Palestine tại dải Gaza sơ tán về phía Nam. Tuy nhiên, thủ lĩnh phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, cùng ngày khẳng định người Palestine sẽ không rời dải Gaza hay Bờ Tây để tới Ai Cập bất chấp cảnh báo của Israel.

Israel sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Dải Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Dải Gaza. “Chúng tôi đang sẵn sàng mở rộng cuộc tấn công bằng việc thực hiện một loạt kế hoạch tập kích, trong đó bao gồm một cuộc tấn công chung và phối hợp giữa đường không, đường biển và trên bộ”, Thời báo Israel dẫn thông cáo được IDF đưa ra đêm 14/10. Theo IDF, lực lượng này đang trong giai đoạn hoàn tất việc huy động hàng trăm nghìn lính dự bị, trong khi bộ phận phụ trách hậu cần của IDF đang làm việc để có thể cung cấp cho những người lính Israel các trang thiết bị cần thiết cho một cuộc tấn công trên bộ.

Liên minh châu Âu triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về xung đột Hamas-Israel. Theo Reuters, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 14/10 thông báo sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) trong tuần tới để thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel. Người đứng đầu Hội đồng châu Âu sẽ triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh EU theo hình thức trực tuyến vào hồi 15h30 GMT ngày 17/10 (22h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Ủy ban châu Âu tăng gấp ba lần viện trợ nhân đạo cho Gaza. Theo Guardian chiều 14/10, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ tăng gấp ba lần viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Động thái này được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thông điệp mâu thuẫn từ lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết: “EC sẽ ngay lập tức tăng gói viện trợ nhân đạo hiện tại dự kiến cho Dải Gaza thêm 50 triệu euro, nâng tổng số tiền viện trợ lên hơn 75 triệu euro”.

Mỹ điều tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải. ABC News dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Eisenhower được điều tới phía đông Địa Trung Hải, tham gia cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R Ford đã đến đó vào đầu tuần trước. Nhóm tàu USS Gerald R Ford đang ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Israel. Các quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố, sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R Ford ở phía đông Địa Trung Hải và việc bổ sung thêm máy bay chiến đấu của không quân Mỹ tới khu vực thể hiện cam kết của Mỹ với Israel, nâng cao khả năng răn đe, cảnh báo Iran và Hezbollah không tham gia vào xung đột Israel-Hamas.

Đe dọa đánh bom tại Ba Lan. Ngày 14/10, cảnh sát Ba Lan đã phong tỏa một quảng trường tại thủ đô Warszawa cùng các khu vực lân cận sau khi ghi nhận tin báo về một lời đe dọa đánh bom liều chết. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh Ba Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong ngày hôm nay 15/10.

Cung điện Versailles và bảo tàng Louvre ở Pháp bị đe dọa đánh bom. Cung điện Versailles và bảo tàng Louvre ở Pháp hôm 14/10 đã buộc phải đóng cửa, sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom. Tờ The Guardian cho hay, hàng nghìn du khách có mặt ở bảo tàng Louvre chiều 14/10 đã phải đi sơ tán sau khi cơ quan quản lý địa điểm này nhận được lời đe dọa đánh bom. “Chúng tôi đã đóng cửa viện bảo tàng cả chiều 14/10 vì những lý do an ninh. Cảnh sát cùng các nhân viên của chúng tôi đang tiến hành kiểm tra các tòa nhà, sau khi khoảng 15.000 du khách được yêu cầu rời đi”, thông cáo từ cơ quan quản lý bảo tàng Louvre viết.

Pháp huy động 7.000 quân tăng cường tuần tra an ninh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14/10 đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh. Theo Euronews, Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra quyết định này sau khi triệu tập cuộc họp khẩn cấp với nội các an ninh vào tối 13/10, vì xảy ra một vụ tấn công bằng dao của người Hồi giáo tại một trường học ở TP Arras, miền Bắc nước Pháp, làm 1 giáo viên thiệt mạng, 2 người khác bị thương nặng.