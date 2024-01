THẾ GIỚI 24H: Israel tập kích nhiều vị trí Hezbollah, đọ súng nổ ra ở Biển Ảrập

TPO - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hôm 27/1 tiếp tục bắn phá nhiều mục tiêu quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah đặt trên lãnh thổ Lebanon.

Thông cáo của IDF viết rằng, các tiêm kích của họ đã thực hiện một đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu Hezbollah ở miền nam Lebanon, để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào khu vực bắc Israel. “Các máy bay tiêm kích đã đánh trúng cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại những khu vực Blida, Marwahin và Ayta ash-Shab. Trong những mục tiêu bị tấn công, có các cơ sở quân sự nằm tại Blida và Marwahin được Hezbollah sử dụng”, Thời báo Israel trích một đoạn trong thông cáo, viết. IDF sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các công trình Hezbollah nằm trên lãnh thổ Lebanon bị phá hủy do không kích.

Đọ súng nổ ra ở Biển Ảrập. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trực thuộc Hải quân Anh hôm 27/1 dẫn nội dung một bản báo cáo cho hay, đọ súng đã nổ ra giữa “một số cá nhân có vũ trang trên một thuyền nhỏ và lực lượng an ninh của tàu chở hàng” tại vị trí cách thị trấn Hafun, Somalia 780 hải lý (1.444km) về phía đông. “Chiếc thuyền nhỏ chỉ còn cách tàu chở hàng khoảng 300m. Lực lượng an ninh trên tàu chở hàng đã nổ súng cảnh cáo. Sau một hồi đọ súng, chiếc thuyền nhỏ đã rút chạy. Tàu chở hàng và thủy thủ đoàn đều an toàn”, trang tin Al Alarabiya dẫn một phần bản báo cáo viết. Hiện chưa rõ “một số cá nhân có vũ trang trên thuyền nhỏ” được nhắc đến trong bản báo cáo trên thuộc tổ chức nào.

Ukraine áp dụng chiến thuật tấn công mới trong cuộc xung đột với Nga. Các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào cơ sở dầu mỏ Nga gây khó khăn cho nước này trong việc cung cấp hậu cần phục vụ chiến dịch quân sự. Cựu Phó giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Viktor Yahun cho biết: "Các cuộc tấn công của Ukraine vào kho dầu ở Tuapse và Leningrad có thể được coi là một chiến lược mới, trong đó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) và Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đảm nhận trách nhiệm lớn hơn để phá huỷ các mục tiêu quân sự của đối phương."

Quân đội Israel tập trận gần biên giới với Liban. Quân đội Israel ngày 27/1 thông báo đang tăng cường sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới Israel-Liban, thực hiện "cuộc tập trận chuyên sâu" trong bối cảnh leo thang xuyên biên giới. Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cuộc tập trận do Lữ đoàn lính dù dự bị miền Bắc thực hiện trong tuần qua, bao gồm các nội dung bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị, kết hợp với xe tăng, công binh, bộ binh và pháo binh.

Liên Hợp Quốc (LHQ) điều tra nghi vấn nhân viên hỗ trợ vụ đột kích của Hamas. Chương trình Cứu trợ Liên Hợp Quốc đã mở cuộc điều tra đối với một số nhân viên của cơ quan này, nghi là có liên quan tới vụ tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Vụ việc được phía Israel cung cấp thông tin. Theo thông tin phía Israel cung cấp, một số nhân viên của LHQ đã chủ động tham gia vào vụ đột kích của Hamas, đồng thời sử dụng các phương tiện cũng như cơ sở của LHQ trong quá trình này.

Ukraine - Bỉ ký hợp tác quốc phòng. Trang Mil.in.ua đưa tin, các công ty quân sự Ukraine và Bỉ gần đây đã ký kết 6 văn kiện có liên quan tới việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Theo Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom Herman Smetanin, công ty này ký kết văn kiện hợp tác với các đối tác Bỉ không chỉ để “đáp ứng nhu cầu về vũ khí và trang thiết bị quân sự cho các Lực lượng phòng vệ Ukraine, mà còn làm chủ việc sản xuất các mẫu vũ khí mới cũng như giới thiệu kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến”.

Iran bác bỏ chỉ trích của các nước phương Tây về vụ phóng vệ tinh. Ngày 27/1, Iran đã bác bỏ chỉ trích của các nước phương Tây về vụ phóng vệ tinh Soraya của nước này, khẳng định việc phát triển công nghệ trong lĩnh vực hàng không vì mục đích hòa bình là quyền hợp pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh những tuyên bố can thiệp như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của Iran trong việc phát triển khoa học và công nghệ.

Quân đội Philippines tiêu diệt 9 phiến quân Hồi giáo. Quân đội Philippines ngày 27/1 thông báo đã tiêu diệt 9 thành viên của một nhóm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam, trong đó có 2 nghi phạm trong vụ đánh bom nhằm vào một nhóm người Công giáo hồi tháng trước. Trong tuyên bố, Lực lượng Vũ trang Philippines cho hay 4 binh sĩ đã bị thương trong chiến dịch chống khủng bố từ ngày 25 - 26/1 ở tỉnh Lanao del Sur, miền nam Philippines, cũng chính là khu vực xảy ra xung đột với phiến quân Hồi giáo từ tháng 5/2017.

Xả súng ở biên giới Iran - Pakistan, 9 người thiệt mạng. Chính quyền Pakistan cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra trong lãnh thổ Iran giáp khu vực biên giới nước này hôm 27/1, khiến 9 công dân Pakistan thiệt mạng. “Chúng tôi cực kỳ sốc trước vụ sát hại 9 công dân Pakistan xảy ra ở thành phố Saravan, Iran. Đại sứ quán Pakistan tại Iran sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các gia đình có người thiệt mạng. Chúng tôi kêu gọi phía Iran hợp tác toàn diện trong vấn đề này”, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn nội dung bài viết trên mạng xã hội X của Đại sứ Pakistan tại Iran Muhammad Mudassir Tipi.