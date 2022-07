THẾ GIỚI 24H: Châu Âu ghi nhận người chết đầu tiên do đậu mùa khỉ

TPO - Tây Ban Nha hôm 29/7 báo cáo trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Âu.

Số ca mắc đậu mùa khỉ tiếp tục tăng cao, trong đó, châu Âu vẫn là "tâm chấn" của dịch. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến ngày 28/7, toàn thế giới ghi nhận 21.148 ca mắc đậu mùa khỉ ở 78 quốc gia. Tây Ban Nha hôm 29/7 báo cáo trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Âu. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết có 4.298 trường hợp được xác nhận mắc đậu mùa khỉ tại nước này. Trong đó, chỉ có 64 trường hợp nhiễm bệnh là phụ nữ, Guardian đưa tin.

8 người mẫu bị cưỡng hiếp khi đang quay MV ở Nam Phi. Một nhóm tay súng đã tiến vào một buổi quay video ca nhạc và cưỡng hiếp 8 người mẫu tại thị trấn nhỏ của Nam Phi, cảnh sát cho biết ngày 29/7. Lực lượng an ninh đã bắt giữ 3 trong số khoảng 20 nghi phạm cho đến nay sau vụ tấn công xảy ra hôm 28/7 ở ngoại ô Krugersdorp, một thị trấn nhỏ phía tây Johannesburg, Bộ trưởng An toàn và An ninh Nam Phi Bheki Cele cho biết, theo AP. Ông Cele cho biết 8 phụ nữ bị cưỡng hiếp ở độ tuổi từ 18 đến 35, trong đó một nạn nhân đã bị 10 người cưỡng hiếp và một nạn nhân khác bị 8 người cưỡng hiếp.

Anh truy nã người liên quan vụ 39 nạn nhân Việt chết trên container. Cảnh sát Anh đang truy lùng một người đàn ông Romania có liên quan đến cái chết của 39 người di cư Việt Nam trong container ở Essex năm 2019. Cảnh sát Essex cho biết họ muốn nói chuyện với Marius Mihai Draghici, 48 tuổi, người bị tình nghi là một phần của mạng lưới điều phối các chuyến xe nhập cảnh trái phép vào Anh, BBC đưa tin ngày 27/7.

Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao. Mỹ và đồng minh Nhật Bản ngày 29/7 đã thiết lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao mới nhằm ứng phó với Trung Quốc cũng như các ảnh hưởng gây gián đoạn chuỗi cung ứng của cuộc khủng hoảng Ukraine. Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí xây dựng một trung tâm nghiên cứu chung về chất bán dẫn thế hệ tiếp theo tại cuộc họp cấp bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại ngày 29/7. Hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan tới an ninh năng lượng và lương thực.

Rơi trực thăng biên phòng ở Gruzia khiến 8 người tử nạn. Bộ trưởng Nội vụ Gruzia - ông Vakhtang Gomelauri xác nhận 1 chiếc trực thăng của lực lượng cảnh sát biên phòng nước này đã rơi xuống 1 hẻm núi ở miền Bắc Gruzia hôm 29/7. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng thiệt mạng.

Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Hải quân tại St.Petersburg. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về tiến hành duyệt binh hải quân nhân kỷ niệm ngày Hải quân ở thành phố St.Petersburg vào ngày 31/7. Cuộc duyệt binh sẽ bao gồm các thành phần trên biển, trên không và trên bộ, sẽ thể hiện diện mạo hiện đại của Hải quân Nga. 36 tàu và thuyền mặt nước, 4 tàu ngầm, 7 tàu buồm, 42 máy bay và hơn 3.500 quân nhân sẽ tham gia lễ duyệt binh.

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí. Ngày 29/7, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí để tăng khả năng tác chiến cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông Gerashchenko, với mức cung cấp vũ khí cho Ukraine từ các nước phương Tây như hiện nay, quân đội nước này chỉ còn khả năng chiến đấu trong vài tháng nữa. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nhấn mạnh rằng, Ukraine đang thiếu vũ khí trầm trọng, vì vậy các nước phương Tây cần “đáp ứng nhu cầu của nước này càng nhanh càng tốt”.

Đức cho phép sản xuất 100 pháo tự hành tối tân cho Ukraine. Người phát ngôn của Krauss-Maffei Wegmann xác nhận rằng Kiev đã đặt hàng 100 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 từ công ty với tổng giá 1,7 tỷ euro, và Bộ Kinh tế Đức - cơ quan phụ trách kiểm soát vũ khí, đã cấp phép để bắt đầu quá trình chế tạo.

Ngân hàng Thế giới từ chối cấp thêm tiền cho Sri Lanka. Ngân hàng Thế giới hôm 29/7 tuyên bố sẽ không cung cấp thêm các gói hỗ trợ tài chính cho Sri Lanka trừ khi nước này “cải cách sâu rộng về cấu trúc” để ổn định nền kinh tế. Ngân hàng Thế giới cũng cho biết họ quan ngại về tác động của cuộc khủng hoảng với người dân Sri Lanka và đã cho quốc gia Nam Á này vay 160 triệu USD để giúp nước này mua thuốc men, khí đốt để nấu ăn và bữa ăn cho học sinh.

Thái Lan trả lại 130 tấn rác thải cho Australia. Giới chức Thái Lan hôm 28/7 phát hiện 130 tấn chất thải được nhập khẩu trái phép từ Australia tại cảng Laem Chabang, tỉnh Chon Buri, theo Bangkok Post. Theo cơ quan kiểm soát ô nhiễm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, lô chất thải này sẽ được gửi về nơi xuất phát do chính sách của Thái Lan không chấp nhận nhập khẩu rác thải như vậy.