THẾ GIỚI 24H: Các ứng cử viên liên tục bị sát hại trước thềm tổng tuyển cử ở Mexico

TPO - Nhà chức trách sở tại hôm 27/2 cho biết ứng viên của đảng Hành động Quốc gia (PAN) Armando Pérez Luna, người tham gia ứng cử vị trí thị trưởng thành phố Maravatío, bang Michoacan, đã bị bắn chết chỉ vài giờ sau vụ sát hại một ứng viên khác cùng thành phố.

Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, một đối tượng đi xe máy đã tấn công ông Pérez Luna tại khu vực trung tâm thành phố Maravatío khi ứng viên này đang lái xe trên đường đi đón vợ ở cơ sở kinh doanh bánh ngọt của gia đình. Cảnh sát đã tìm thấy tại hiện trường băng đạn sử dụng cho súng ngắn cỡ nòng 0,9 mm. Trước đó vài giờ, ông Miguel Ángel Zavala, ứng viên của Morena cầm quyền có cùng nguyện vọng tranh cử chức chủ tịch thành phố Maravatío, bang Michoacan, cũng bị ám sát trên xe quanh khu Rancho La Huerta. Cảnh sát địa phương cho biết ông Zavala bị bắn nhiều phát đạn trên khắp cơ thể, tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Lãnh đạo Morena và PAN lên án các vụ bạo lực nhằm vào các ứng viên, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng điều tra và bắt giữ đối tượng gây án.

Israel tiến hành bầu cử địa phương sau 2 lần trì hoãn do xung đột. Cử tri Israel trên cả nước ngày 27/2 đã đi bỏ phiếu bầu cử thị trưởng và thành viên hội đồng của 197 thành phố, quận huyện và 45 vùng địa phương trong sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng an ninh. Cảnh sát Israel đã huy động 19.000 cảnh sát, nhân viên bảo vệ và các tình nguyện viên để đảm bảo an ninh tại các điểm bầu cử, cũng như các điểm nhạy cảm trên cả nước.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có kế hoạch triển khai quân đến Ukraine. Ngày 27/2, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch triển khai binh sĩ đến Ukraine, dù đang hỗ trợ chưa từng có cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Đặc vụ Nga chặn âm mưu tấn công khủng bố của Ukraine. Trong thông cáo hôm 27/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn “nỗ lực của các đặc nhiệm Ukraine nhằm thực hiện một hành động khủng bố ở vùng Zaporizhia bằng cách sử dụng một loại chất độc hóa học tương tự BZ”. BZ, còn được gọi là 3-Quinuclidinyl Benzilate, là một loại bột có vị đắng không mùi, có thể gây ra hiện tượng ảo giác, mê sảng, mù lòa và không thể thực hiện các nhiệm vụ cơ bản.

Mỹ giục giải phóng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Brazil, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết cần khẩn trương thúc đẩy phối hợp với các đồng minh trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) để giải phóng giá trị các tài sản của Nga đang bị phong tỏa giúp hỗ trợ cho Ukraine.

Bác sĩ Hàn Quốc đình công, chính phủ ra tối hậu thư. Làn sóng bác sĩ Hàn Quốc đình công tạo áp lực ngày càng nặng lên hệ thống y tế nước này, buộc chính phủ chạy đua tìm cách xử lý. Theo hãng thông tấn Yonhap, tính đến ngày 27/2, ngày thứ tám kể từ khi làn sóng bác sĩ Hàn Quốc đình công bắt đầu, đã có 8.939 bác sĩ thực tập tại khoảng 100 bệnh viện trên khắp Hàn Quốc rời khỏi nơi làm việc (tương đương hơn 2/3 số bác sĩ thực tập ở nước này) và khoảng 10.000 người đã nộp đơn từ chức. Trước tình hình trên, Hàn Quốc đã ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp để san sẻ gánh nặng với ngành y tế. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã cầu xin các bác sĩ đừng lấy mạng sống và sức khỏe của người dân ra đánh đổi. Ông Han cũng yêu cầu cộng đồng y tế ngừng “xúi giục các bác sĩ trẻ” và cho biết chính phủ luôn sẵn sàng đàm phán. Đáng chú ý, ngày 26/2, Chính phủ Hàn Quốc đã ra tối hậu thư cho các bác sĩ thực tập, đưa ra hạn chót để các bác sĩ trở lại làm việc là vào ngày 29/2, nếu không họ sẽ đối mặt với các biện pháp pháp lý, bao gồm đình chỉ giấy phép hành nghề.

Afghanistan và Pakistan mở lại cửa khẩu biên giới chung. Người đứng đầu cơ quan hải quan ở tỉnh Kandahar (Afghanistan), ông Mawlawi Safar Mohammad Sahar cho biết hoạt động giao dịch thương mại qua cửa khẩu biên giới Spin Boldak-Chaman giữa Afghanistan và Pakistan đã được nối lại vào ngày 27/2 sau 5 tháng đình trệ.

Quân đội Israel chặn đoàn xe sơ tán, bắt giữ nhân viên y tế. Văn phòng nhân đạo Liên Hợp Quốc ngày 27/2 thông tin, quân đội Israel đã chặn đoàn xe sơ tán y tế ở thành phố Khan Younis của Dải Gaza, bắt giữ nhân viên y tế. Theo Liên Hợp Quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 25/2 trong quá trình tổ chức này sơ tán 24 bệnh nhân khỏi Bệnh viện Al-Amal. Người phát ngôn của Văn phòng nhân đạo Liên Hợp Quốc Jens Laerke cho biết, bất chấp sự phối hợp của tất cả nhân viên và phương tiện với phía Israel, lực lượng Israel đã chặn đoàn xe do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu ngay khi đoàn xe rời khỏi bệnh viện.

Israel đồng ý trả lại tiền thuế cho Chính quyền Palestine. Ngày 27/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Israel đã đồng ý nối lại việc bàn giao tiền thuế thu hộ cho Chính quyền Palestine (PA) để thanh toán các dịch vụ cơ bản và thúc đẩy nền kinh tế tại Bờ Tây. Chính quyền Mỹ đã thúc giục Israel “phải tiếp tục” giải phóng khoản tiền thu hộ cho PA. Sau khi xảy ra xung đột tại Dải Gaza, Israel đã giữ lại khoản tiền này. PA cáo buộc hoạt động điều hành trong những tháng qua đã bị đình trệ, công chức bị nợ lương, bởi trong số tiền bị giữ có cả khoản thu thuế ở Bờ Tây đã được ghi trong Hiệp ước Oslo cách đây 30 năm.