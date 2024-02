THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp hơn 500 lệnh trừng phạt mới đối với Nga

TPO - Tổng thống Joe Biden ngày 23/2 tuyên bố Mỹ sẽ ban hành hơn 500 lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga khi Washington tìm cách tăng áp lực lên Moscow.

Ông Biden cho biết, Mỹ cũng sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu mới đối với gần 100 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Nga, cùng với các biện pháp nhằm giảm hơn nữa doanh thu từ năng lượng của Nga.Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm rằng, các biện pháp này nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine và cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny.

Ukraine ký thỏa thuận an ninh với quốc gia đầu tiên ngoài G7. Ngày 23/2, tại Lviv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký thỏa thuận về hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài, mở ra những điều kiện thuận lợi cho Kiev gia nhập Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong một bài viết đăng trên Facebook cùng ngày, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva nhấn mạnh rằng Đan Mạch là quốc gia đầu tiên không thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ký kết thỏa thuận như vậy với Ukraine.

CH Séc, Canada, Đan Mạch tài trợ mua đạn pháo cho Ukraine. Bộ Quốc phòng CH Séc ngày 23/2 thông báo đã nhận được sự hỗ trợ từ Canada, Đan Mạch và các quốc gia khác nhằm tài trợ mua gấp hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ các nước thứ 3 để gửi đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc Jana Cernochova xác nhận thông tin trên khi tiết lộ: “Có những quốc gia khác (cùng tham gia tài trợ) với điều kiện là họ sẽ không được đề cập đến”.

Quân đội Mỹ phá hủy tên lửa và máy bay không người lái của Houthi ở Yemen. Quân đội Mỹ ngày 23/2 tuyên bố đã phá hủy 4 máy bay không người lái (UAV) và 2 tên lửa hành trình chống hạm của lực lượng Houthi ở Yemen và Biển Đỏ sau khi xác định đây là những mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu hàng và tàu chiến của Hải quân Mỹ. Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết các UAV và tên lửa hành trình nêu trên chuẩn bị được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen nhắm tới Biển Đỏ.

EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Brussels sẽ giải ngân khoản viện trợ lên tới 137 tỷ euro (148 tỷ USD) cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì tranh chấp dân chủ với Warsaw. Phát biểu tại Warsaw, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào tuần tới, đồng thời nói thêm rằng chính phủ thân EU của tân thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có những bước tiến lớn để chấm dứt tình trạng bế tắc về vấn đề pháp quyền.

Ukraine sẽ có cuộc phản công mới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang lên kế hoạch cho cuộc phản công mới chống lại Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, một số nước phương Tây tỏ ra thiếu kiên nhẫn với Kiev và nhận thấy sự thiếu tiến bộ trên chiến trường của Ukraine, đồng thời hoài nghi về kết quả của cuộc chiến với Nga. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của Ukraine là tránh thương vong nặng nề cho quân đội. Ông nhấn mạnh, nếu mất binh lính, Kiev “sẽ mất tất cả”, ngay cả khi phương Tây cung cấp những vũ khí tối tân.

Tổng thống Mexico bị nghi ngờ quan hệ với các băng đảng buôn ma túy. Cuộc điều tra của Mỹ xem xét cáo buộc về mối liên hệ bí ẩn giữa những kẻ buôn bán ma túy và thân tín của Tổng thống Mexico trong thời gian ông giữ chức. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador của Mexico đang bị các quan chức Mỹ điều tra về mối quan hệ bí ẩn với các tập đoàn ma túy. Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ mất nhiều năm để xem xét các cáo buộc rằng các đồng minh của Tổng thống Mexico, Andrés Manuel López Obrador, đã gặp và nhận hàng triệu USD từ các băng đảng ma túy sau khi ông nhậm chức.

Thụy Điển sơ tán khẩn cấp 500 người tại một cơ quan an ninh. Ngày 23/2, trụ sở cơ quan an ninh của Thụy Điển SAPO tại khu vực Solna, phía Bắc thủ đô Stockholm, đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp khoảng 500 người do nghi ngờ tại đây xảy ra rò rỉ khí gas. Phát biểu với giới truyền thông, người phát ngôn cảnh sát Thụy Điển Anders Bryngelsson cho biết cơ quan phụ trách ứng phó các tình huống khẩn cấp đã quyết định sơ tán toàn bộ tòa nhà, do "nghi ngờ rò rỉ khí gas".