THẾ GIỚI 24H: Tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ tình báo Mỹ và Ukraine nhằm vào Nga

TPO - Mối quan hệ hợp tác tình báo giữa Ukraine và Mỹ bén rễ từ một thập kỷ trước, nhưng luôn trong màn bí mật. Lần đầu tiên, nhiều chi tiết về việc tình báo Mỹ giúp Kiev chống lại Nga, bao gồm việc thiết lập 12 căn cứ bí mật trên lãnh thổ Ukraine, đã bị tiết lộ.

Tờ Thời báo New York (NYT) ngày 25/2 đã có bài viết về việc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) giúp Ukraine chống lại Nga. Theo tờ báo, trong hơn một thập kỷ, Mỹ đã nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác tình báo bí mật với Ukraine. Mối quan hệ này hiện rất quan trọng đối với cả hai nước trong việc chống lại Nga. NYT cho biết thêm trạm nghe lén trong rừng Ukraine là một phần của mạng lưới căn cứ gián điệp do CIA hỗ trợ được xây dựng trong 8 năm qua, bao gồm 12 địa điểm bí mật dọc biên giới Nga. Trước xung đột, người Ukraine đã chứng tỏ bản thân với người Mỹ bằng cách chặn thu thông tin liên lạc giúp chứng minh sự liên quan của Nga trong vụ bắn rơi máy bay thương mại MH-7 vào năm 2014. Người Ukraine cũng giúp người Mỹ truy lùng các đặc vụ Nga đã can thiệp vào hoạt động bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Pháp tranh luận với nông dân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã tới tham dự lễ khai mạc hội chợ nông nghiệp thường niên tại thủ đô Paris. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận căng thẳng đã diễn ra tại đây giữa ông và những người nông dân biểu tình. Phát biểu về những gì đã xảy ra, Tổng thống Pháp cho biết, ông mong muốn mọi người hãy bình tĩnh và cùng đối thoại thay vì gây ra những hành động làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng.

Syria bắn hạ 7 máy bay không người lái. Truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 25/2 cho biết Lực lượng vũ trang Syria đã bắn hạ 7 máy bay không người lái được trang bị vũ khí tại các tỉnh Hama và Idlib, miền Tây nước này. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Syria nêu rõ "những kẻ khủng bố" đã triển khai các máy bay không người lái để phá hủy một số vị trí quân sự, cũng như làng mạc và thị trấn tại 2 tỉnh trên.

Nga bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu tổng thống. Ngày 25/2, các cuộc bỏ phiếu sớm để bầu chọn tổng thống Nga đã diễn ra tại một số khu vực. Các cuộc bỏ phiếu sớm đã diễn ra tại các khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận ở Nga. Ngoài ra, các thủy thủ dự kiến đang ở trên biển vào thời gian diễn ra bầu cử chính thức cũng có thể bỏ phiếu sớm từ hôm nay 25/2.

Hơn 10.000 phần tử khủng bố IS đang hoạt động tại Syria. Truyền thông A rập dẫn lời một quan chức thuộc tổ chức Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hôm qua (25/2) cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tập hợp được 10.000 tay súng và đang gia tăng hoạt động tại Syria. Theo người phát ngôn truyền thông SDF, ông Symand Ali, IS đang tiến hành tái tập hợp lực lượng tại Syria để chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng quân đội, các bộ lạc cùng các quan chức chính quyền địa phương. Hình thức tấn công gồm cả cá nhân đơn lẻ và có tổ chức theo nhóm.

160 tấn ngũ cốc Ukraine bị phá hoại ở Ba Lan. Khoảng 160 tấn ngũ cốc của Ukraine đã bị phá hoại tại một ga đường sắt ở Ba Lan trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Liên minh châu Âu (EU) cũng như tình trạng mất cân bằng với sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn mà một quan chức cấp cao của Ukraine hôm Chủ nhật cho biết là từ Ukraine.

14 người thiệt mạng do nổ mìn của IS ở Syria. Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria thông báo một vụ nổ ngày 25/2 do một quả mìn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cài lại đã khiến 14 người khai thác nấm cục ở sa mạc Syria thiệt mạng. Nguồn tin này cho biết ngoài số công dân đã thiệt mạng còn có 8 người khác bị thương trong vụ việc. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) trước đó đưa tin vụ nổ mìn đã khiến "13 dân thường, bao gồm cả phụ nữ" đang săn nấm cục thiệt mạng.

Đâm dao tại Nhật Bản làm 1 người thiệt mạng. Truyền thông Nhật Bản đưa tin 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao sáng 25/2 tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Sapporo, miền Bắc nước này. Cảnh sát đã bắt giữ được thủ phạm ngay tại hiện trường. Vụ việc xảy ra tại cửa hàng Seicomart, phường Kita của thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido. Nạn nhân tử vong là một người đàn ông 40 tuổi, làm việc tại cửa hàng. Hai người bị thương cũng đều là đồng nghiệp trong độ tuổi 50 và 60.