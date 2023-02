THẾ GIỚI 24H: Bulgaria phát hiện 18 thi thể trong xe tải bỏ hoang

TPO - Ngày 17/2, các quan chức chính quyền Bulgaria cho biết ít nhất 18 người, trong đó có một trẻ em, được phát hiện đã tử vong trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia.

Trong một tuyên bố với báo chí cuối giờ chiều, Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết chiếc xe tải được tìm thấy gần làng Lokorsko đã vận chuyển gỗ và chở khoảng 34 người di cư trái phép được giấu trong một khoang đặc biệt. Ít nhất 18 người, bao gồm một trẻ em, được tìm thấy đã tử vong trong chiếc xe tải này. Đây được cho là một trong những vụ buôn lậu người nguy hiểm nhất được ghi nhận ở nước này.

20 binh sĩ của Cộng hòa Trung Phi bị bắt làm con tin. Một nguồn tin cấp cao từ Cộng hòa Trung Phi ngày 17/2 cho biết khoảng 20 thành viên của Lực lượng Vũ trang Trung Phi (FACA) đã bị các chiến binh nổi dậy của Liên minh những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC) bắt làm con tin.

Syria cáo buộc IS tấn công sát hại hàng chục dân thường. Kênh truyền hình quốc gia Syria đưa tin tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 17/2 đã tiến hành một cuộc tấn công ở vùng sa mạc miền Trung nước này, khiến ít nhất 53 dân thường thiệt mạng. IS hiện chưa đưa ra tuyên bố thừa nhận hoặc bác bỏ cáo buộc trên.

Quân đội Mỹ thu hồi xong mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc. Bộ Tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) của quân đội Mỹ cho biết những mảnh vỡ cuối cùng của khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị tên lửa Sidewinder của quân đội Mỹ bắn rơi đang được chuyển đến phòng thí nghiệm của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Virginia để phân tích.

Nga thử nghiệm máy bay không người lái có tên TrUMP. Máy bay không người lái mới của Nga – được gọi bằng tên “thiết bị vận tải hàng không đa chức năng”, viết tắt là “TrUMP” – đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên mặt đất. Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết nhà sản xuất sẽ kiểm tra hệ thống và cơ chế điều khiển của máy bay TrUMP trong các cuộc thử nghiệm, trước khi máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4. (XEM CHI TIẾT...)

Nước láng giềng của Ukraine liên tục hứng mảnh vỡ tên lửa. Bộ Nội vụ Moldova ngày 17/2 cho biết một số mảnh tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ nước này ở khu vực giáp Ukraine. Sự cố xảy ra hôm 16/2, trong đó các mảnh vỡ tên lửa được lính biên phòng Moldova tìm thấy gần làng Larga. Đây là lần thứ tư tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Moldova khi nước láng giềng Ukraine đang đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Các sự cố trước đó xảy ra vào ngày 31/10, 4/12 và 14/1. (XEM CHI TIẾT...)

Nga ‘khó giành được Bakhmut’ để kỷ niệm 1 năm mở chiến dịch. Trong đánh giá đưa ra ngày 17/2, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) tại Mỹ cho rằng, khó có khả năng lực lượng Nga sẽ giành được thành phố Bakhmut mang tính biểu tượng nhân dịp tròn 1 năm ngày mở chiến dịch quân sự đặc biệt. (XEM CHI TIẾT...)

Bạo loạn tại sân vận động ở Indonesia. Ngày 17/2, giới chức Indonesia cho biết cảnh sát tại tỉnh Trung Java của nước này đã buộc phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng trăm cổ động viên tìm cách vào sân vận động để xem bóng đá. Theo Tỉnh trưởng tỉnh Trung Java - ông Ganjar Pranowo, vụ bạo loạn trong ngày liên quan trận derby giữa hai câu lạc bộ PSIS Semarang và Persis Solo. Vé của trận đấu này đã được bán hết, tuy nhiên một ngày trước khi trận đấu diễn ra, cảnh sát đã quyết định tổ chức trận đấu theo hình thức "không khán giả", do lo ngại vấn đề an ninh.

FBI bị hack máy tính. CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết hệ thống máy tính tại văn phòng New York của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bị hack. Tình hình đã được kiểm soát.

Xả súng liên tiếp tại vùng quê Mỹ khiến 6 người thiệt mạng. Vụ xả súng xảy ra ngày 17/2 (giờ địa phương) tại một thị trấn nhỏ ở Mississippi (Mỹ), cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người. Nghi phạm đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Mỹ có kế hoạch vô hiệu hóa vệ tinh quân sự Nga bằng vũ khí không gian. Trong trường hợp nổ ra xung đột giữa hai siêu cường quân sự, mạng lưới vệ tinh sẽ là đối tượng ưu tiên tiêu diệt. Người đứng đầu Học viện Vũ trụ Quân sự của Nga - Thiếu tướng Anatoly Nestechuk cho biết, Mỹ có kế hoạch vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh của nước này bằng cách sử dụng các thiết bị không gian chiến đấu.