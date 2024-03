THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ phá đường dây lừa người sang Ukraine tham chiến

TPO - Ấn Độ thông báo đã phá một đường dây quy mô lớn cam kết đưa thanh niên sang Nga làm việc nhưng cuối cùng lại bắt họ phải tham chiến ở Ukraine.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) cho biết cho đến nay, khoảng 35 người đã được đưa đến Ukraine thông qua đường dây này, gần gấp đôi con số 20 người mà Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đề cập trước đó. CBI nói rằng các cuộc khám xét đang được tiến hành tại một số địa điểm, bao gồm cả thủ đô New Delhi và thủ phủ tài chính Mumbai, và số tiền mặt lên tới 50 triệu rupee (605.000 USD) đã bị thu giữ cùng với một số tài liệu và hồ sơ điện tử. "Một số nghi phạm cũng đã bị giam giữ để thẩm vấn tại nhiều địa điểm khác nhau", cơ quan này cho biết. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay mọi trường hợp người dân nước này bị lừa tham gia chiến đấu ở Ukraine đều đã được "phản ánh mạnh mẽ" với Moscow. Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trụ sở một bộ của Hy Lạp bị đe dọa đánh bom. Ngày 8/3, trụ sở của Bộ Khủng hoảng khí hậu và Bảo vệ dân sự Hy Lạp tại thủ đô Athens đã được lệnh sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom. Theo Tân Hoa xã, lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố sau khi cơ quan chức năng nhận được một cuộc điện thoại cảnh báo sắp xảy ra nổ bom tại đây. Cảnh sát nhanh chóng được triển khai đến hiện trường, tiến hành sơ tán nhân viên, tìm kiếm các đồ vật khả nghi và mở cuộc điều tra. Nhiều nguồn tin cho biết Bộ trưởng bộ trên, ông Vassilis Kikilias, đang có mặt tại đây vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Haiti kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp. Ngày 8/3, người đứng đầu Văn phòng tổng hợp Liên Hợp Quốc tại Haiti (BINUH), bà María Isabel Salvador, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng tại đất nước Caribe này. Phát biểu tại một cuộc họp kín, bà Salvador nêu bật mức độ bạo lực “chưa từng có” và những mối đe dọa nổi lên từ các băng nhóm tội phạm ở Haiti.

Động đất có độ lớn 6,1 ở ngoài khơi Philippines. Ngày 8/3, một trận động đất có độ lớn 6,1 độ đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental, miền Nam Philippines. Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines cho biết động đất xảy ra lúc 17h11 chiều giờ địa phương (tức 16h11 giờ Việt Nam), ở độ sâu 105 km, cách thành phố Govenor Generoso khoảng 149 km về phía Đông Nam.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 6 người làm gián điệp cho Israel. Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) ngày 8/3 cho biết đã bắt giữ 6 người, với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1/2024 đã ra lệnh bắt giữ 15 người và trục xuất 8 người khác do có liên hệ với cơ quan tình báo Israel. Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 7 người bị tình nghi bán thông tin cho Mossad. Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã có những chỉ trích công khai lẫn nhau kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel - Hamas. Hai nước đã triệu hồi đại sứ về nước vào tháng 10 và 11 năm ngoái.

NATO đưa tên lửa Patriot đến sát biên giới Nga. Tại cuộc họp báo ngày 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Liathuania Arvydas Anusauskas cho biết, NATO sẽ triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot trong năm 2024. Ông cho biết thêm: "Mục tiêu của chúng tôi là triển khai luân phiên để làm nhiệm vụ tương tự nhiệm vụ tuần tra trên không. Nguyên tắc này sẽ không chỉ xảy ra trong vài tháng mà sẽ bao trùm tất cả các tháng và giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi". Sứ mệnh tuần tra trên không mà ông đề cập đến là các chuyến bay tuần tra của máy bay NATO ở không phận Lithuania, Latvia và Estonia (các nước vùng Baltic).

Ukraine chi 4 triệu USD chặn truyền hình Nga. Theo RT, Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Ukraine tuyên bố, nước này đã chi 4 triệu USD để chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga ở các khu vực giáp biên giới. Báo cáo nêu rằng các biện pháp mới sẽ giúp giảm “tác động tuyên truyền của Nga đối với người dân Ukraine” và tăng “mức độ bảo mật thông tin của Ukraine”. Hệ thống gây nhiễu dự kiến sẽ bao phủ 9 khu vực, bao gồm Kiev, Kharkov và Odessa.