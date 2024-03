THẾ GIỚI 24H: Nga triệu tập đại sứ Đức sau vụ rò rỉ ghi âm

TPO - Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Đức sau khi rò rỉ đoạn ghi âm các quan chức quân sự Đức thảo luận về Ukraine và khả năng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga ở Ukraine.

Hãng thông tấn Tass dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Đại sứ Đức Alexander Lambsdorff đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga hôm 4/3 "liên quan đến cuộc trò chuyện giữa các quan chức Đức về vụ tấn công cầu Crimea". Lệnh triệu tập được đưa ra sau khi truyền thông Nga công khai đoạn ghi âm dài 38 phút, trong đó các quan chức cấp cao của Đức thảo luận về khả năng gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine, cũng như tấn công cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Đức xác nhận cuộc gọi diễn ra. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu một cuộc điều tra về vụ rò rỉ cuộc gọi mà tạp chí Der Spiegel cho biết được thực hiện trên nền tảng WebEx chứ không phải mạng nội bộ an toàn của quân đội.

Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza trước tháng lễ Ramadan. Ngày 4/3, Nhà Trắng cho biết, ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza là yếu tố quan trọng để đạt được một thỏa thuận về trao trả con tin đồng thời kêu gọi Hamas chấp thuận các điều khoản đàm phán. Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để đổi lấy việc phóng thích con tin vào dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 10/3. Theo ông Kirby, Hamas vẫn chưa đồng ý với các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong vòng 6 tuần để đổi lấy việc phóng thích một số người bị ốm, người già và bị thương vốn bị Hamas bắt làm con tin sau cuộc tấn công Israel tháng 10 năm ngoái.

Israel tiến hành cuộc đột kích lớn nhất vào Ramalla, bắt giữ ít nhất 55 người. Ngày4/3, các nguồn tin Palestine cho biết lực lượng Israel đã xâm nhập vào thành phố Ramalla ở Bờ Tây, bắt giữ ít nhất 55 người. Đây là cuộc đột kích lớn nhất của Israel vào thành phố này trong nhiều năm. Các nhân chứng ở Ramalla cho biết lực lượng Israel đã lái hàng chục phương tiện quân sự vào thành phố, trụ sở của chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo. Bộ Y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắn chết 1 thiếu nữ 16 tuổi, khi đột kích vào trại tị nạn Am'ari.

Nga loại trừ khả năng đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky. Phát biểu tại một hội nghị vừa diễn ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết Nga sẽ chưa chấm dứt “chiến dịch quân sự đặc biệt” cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra. Ông Medvedev cũng loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ cầm quyền hiện tại của Ukraine do Tổng thống Zelensky lãnh đạo và nhấn mạnh rằng Chính phủ Ukraine trong tương lai cần thừa nhận thực tế mới trên thực địa.

Thêm nhiều đại sứ quán ở Haiti đóng cửa, hàng chục chuyến bay bị huỷ. Cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước ở Haiti đóng cửa trong ngày 4/3 trong khi hàng chục chuyến bay tới quốc gia vùng Caribe này bị đình chỉ do tình hình bạo lực leo thang khiến chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình an ninh ở Haiti và kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực hợp tác tại Liên Hợp Quốc để khôi phục an ninh tại quốc gia này.

Hỏa hoạn liên tiếp khiến hàng trăm người phải sơ tán tại Cape Town. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, hàng trăm người dân đã phải sơ tán sau hai vụ cháy liên tiếp tại khu vực Du Noon, ngoại ô thành phố Cape Town của Nam Phi. Trong hai ngày 3 - 4/3, lửa đã bùng lên tại các khu định cư Bakela và Ekhupumeleni 1. Gió mạnh khiến ngọn lửa khó kiểm soát, gây khó khăn cho công tác dập lửa. Các vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản và khiến nhiều người bị thương. Trong đó, riêng vụ hỏa hoạn tại khu định cư Bakela đã khiến gần 300 người bị ảnh hưởng.

Nổ tại trụ sở Đội phá bom thuộc cảnh sát Đông Java, Indonesia. Ngày 4/3, một vụ nổ đã xảy ra tại trụ sở Đội phá bom (Gegana) thuộc cảnh sát khu vực Đông Java ở Morokrembangan, thành phố Surabaya, Indonesia. Cảnh sát trưởng Đông Java kiêm Tổng thanh tra Imam Sugianto cho biết vụ nổ xảy ra tại văn phòng thuộc Lữ đoàn cảnh sát cơ động Đông Java. Hiện chưa xác định thương vong, nhưng vụ nổ đã phá hủy một số phòng văn phòng và một phương tiện.

Houthi tấn công tàu Israel và chiến hạm Mỹ trên Biển Đỏ. Tối 4/3, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã thực hiện 2 cuộc tấn công liên tiếp trong ngày nhằm vào một tàu Israel và một số chiến hạm Mỹ tại khu vực Biển Đỏ và Biển Arab. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahia Saree cho biết, cuộc tập kích tên lửa hồi chiều 4/3 đã đánh trúng và gây hư hại trực tiếp cho tàu MSC SKY của Israel trên Biển Arab.

Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định ông Trump đủ tư cách tham gia bầu cử sơ bộ tại bang Colorado. Ngày 4/3, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ nhằm lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại bang Colorado, theo đó đảo ngược phán quyết vào cuối năm ngoái của tòa phúc thẩm tại bang này.

Mỹ - Hàn tập trận quân sự. Ngày 4/3, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên 'Lá chắn Tự do' kéo dài 11 ngày, trong bối cảnh tình hình căng thẳng kéo dài trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây. Cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 4 - 14/3, với khoảng 48 hoạt động thực địa, gấp hơn hai lần so với năm ngoái, tuy nhiên không có địa điểm nào gần biên giới với Triều Tiên.