THẾ GIỚI 24H: Nga chỉ trích Đức sau vụ rò rỉ ghi âm

TPO - Nga nói đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy "Đức một lần nữa trở thành đối thủ của Nga".

Theo Pravda, trong ngày 2/3, Bộ Quốc phòng Đức đã thừa nhận việc không quân nước này bị nghe lén khi thảo luận về tình hình Ukraine.Động thái này diễn ra sau khi hãng tin RT công bố nội dung một đoạn băng ghi âm, được cho ghi lại cuộc thảo luận giữa Tư lệnh Không quân Đức và các sĩ quan cấp cao khác về việc triển khai tên lửa Taurus và tập kích cầu Crimea. "Một đoạn hội thoại của lực lượng không quân đã bị ghi lại. Chúng tôi chưa thể xác nhận liệu đoạn ghi âm hay văn bản xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đã bị chỉnh sửa hay chưa", Bộ Quốc phòng Đức cho biết. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, nhanh chóng và thận trọng. "Những gì đã được báo cáo là vấn đề rất nghiêm trọng", ông Scholz nói.

Mỹ tiết lộ Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 2/3 cho biết Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Dải Gaza, với điều kiện phong trào Hồi giáo Hamas phải đồng ý thả những con tin dễ bị tổn thương. Trả lời phóng viên, quan chức giấu tên trong chính quyền Biden tiết lộ: “Có 1 thỏa thuận khung. Người Israel ít nhiều đã chấp nhận nó. Ngay bây giờ, quả bóng nằm bên sân của Hamas... Sẽ có lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Dải Gaza bắt đầu từ 2/3 nếu Hamas đồng ý thả các con tin dễ bị tổn thương như người bệnh, người bị thương, người già và phụ nữ".

Liên minh châu Âu viện trợ 21 triệu euro nhằm cải thiện an ninh lương thực tại Afghanistan. Cổng thông tin Khaama Press dẫn thông báo của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã đóng góp 21 triệu euro (22,8 triệu USD) cho Quỹ Nhân đạo Afghanistan. Khoảng 300.000 người ở Afghanistan dự kiến được hưởng lợi từ quỹ này. Theo EU, mục đích chính của sự hỗ trợ này là cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng ở Afghanistan.

Mỹ bắt đầu tiến hành thả viện trợ xuống Dải Gaza. Quân đội Mỹ và không quân Hoàng gia Jordan ngày 2/3 đã phối hợp tiến hành các chuyến bay thả viện trợ nhân đạo xuống Dải Gaza. Thông báo của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông cho biết, 3 máy bay vận tải quân sự C-130 đã được huy động để vận chuyển hơn 38 nghìn suất ăn cho người dân ở Dải Gaza. Số hàng viện trợ này được thả xuống khu vực bờ biển để người dân có thể dễ dàng tiếp cận.

Máy bay không người lái tấn công St. Petersburg, Nga. Truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ mạnh làm rung chuyển thành phố St. Petersburg của Nga khi máy bay không người lái (UAV) đâm vào một khu chung cư. Vụ nổ xảy ra ở phía bắc thành phố St. Petersburg và khiến mặt tiền của một tòa nhà dân cư “bị hư hại nghiêm trọng”. Thị trưởng St. Petersburg Alexandr Beglov nói: “Vụ việc không gây ra thương vong. Cửa sổ ban công của hai tòa nhà bị hư hỏng một phần. Cư dân trong các căn hộ bị ảnh hưởng đã được sơ tán".

Hà Lan, Ukraine ký thỏa thuận an ninh. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bất ngờ tới thăm Ukraine và ký thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh giữa hai nước. Đây cũng là thỏa thuận an ninh dài hạn thứ 7 mà Ukraine đã ký với các nước phương Tây trong ít tháng qua. Thỏa thuận an ninh giữa Hà Lan và Ukraine bao gồm 2 tỷ euro viện trợ quân sự từ Hà Lan trong năm nay cũng như các hỗ trợ quốc phòng khác trong 10 năm tới. Hà Lan cũng đồng thời đóng góp thêm 150 triệu euro vào sáng kiến mua 800.000 viên đạn pháo viện trợ Ukraine do Cộng hòa Séc khởi xướng, nâng tổng số tiền cho sáng kiến này lên 250 triệu euro.

Tàu hàng Rubymar của Anh bị chìm ở Biển Đỏ. Ngày 2/3, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết tàu chở hàng Rubymar của Anh, từng bị lực lượng Houthi tấn công vào tháng trước, đã bị chìm sau nhiều ngày lênh đênh trên Biển Đỏ. Tàu Rubymar thuộc sở hữu của Anh, chở hàng nghìn tấn phân bón đã hư hại nghiêm trọng sau khi bị trúng hai tên lửa dẫn đường của lực lượng Houthi tại eo biển Bab el-Mandeb vào ngày 18/2.

Pháp xem xét triển khai lực lượng đặc biệt tới Ukraine. Tờ Le Monde hôm 1/3 dẫn các nguồn tin cho biết, chính phủ Pháp đang cân nhắc việc gửi một lực lượng quân sự nhỏ tới Ukraine để hướng dẫn cho lực lượng vũ trang Kiev, đồng thời nhằm “răn đe” Nga. Tờ báo không tiết lộ Pháp dự định cử nhóm gồm bao nhiêu người, nhưng cho biết những người này có thể đến từ một số “đơn vị thông thường”.

Palestine hi vọng đạt được lệnh ngừng bắn cho tháng lễ Ramadan. Ngày 2/3, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho biết Chính quyền Palestine (PA) hy vọng các bên sẽ kịp thời đạt được nhất trí về một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza cho tháng lễ Ramadan. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Nhật Bản hủy chuyến thăm Hàn Quốc. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hủy chuyến thăm của Thủ tướng Kishida Fumio tới Hàn Quốc, dự kiến vào ngày 20/3. Theo The Yomiuri Shimbun, Nhật Bản đã tìm cách tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trùng với thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ ba tại thủ đô Seoul từ ngày 18-20/3. Tuy nhiên, lịch trình phối hợp với Seoul không thể thực hiện được, dẫn đến việc hủy chuyến công du của người đứng đầu chính phủ Nhật Bản.