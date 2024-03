THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây muốn hủy diệt Nga

TPO - Trong thông điệp liên bang ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phương Tây, gồm Mỹ và đồng minh, muốn hủy diệt nước Nga, biến quốc gia này thành một “không gian điêu tàn” giống như những gì đang xảy ra ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây có ý định làm với Nga những điều họ đã làm với Ukraine và các quốc gia khác, biến Nga thành một nhà nước thất bại và tiêu vong dần. Ông Putin phát biểu trước Thượng viện Nga: “Phương Tây thường xuyên kích động xung đột dân tộc ở khắp nơi trên thế giới, với ý định vượt ra bên ngoài mục tiêu cản trở sự phát triển của chúng ta… Họ muốn thay thế vị trí của nước Nga bằng một không gian phụ thuộc, héo mòn, nơi họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn”. Tổng thống Putin cho rằng nhân dân Nga và sự đoàn kết dân tộc trong nước Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài là nhân tố bảo vệ quốc gia Nga. Chính phủ Nga có nhiệm vụ bảo vệ các thể chế làm nên nền tảng chủ quyền quốc gia.

Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ. Lực lượng nổi dậy thân Nga ở một vùng ly khai của Moldova vừa yêu cầu Tổng thống Nga Putin bảo vệ vùng của họ trước điều mà họ coi là các mối đe dọa từ Chính phủ Moldova. Transnistria ly khai bất hợp pháp khỏi Moldova khi Liên Xô tan rã. Khu vực này được cho là vẫn nằm chắc chắn trong vòng ảnh hưởng của Nga. Trong khi đó, Moldova đang xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Moldova có biên giới giáp với Ukraine.

Israel có thể tấn công bộ binh vào Lebanon trong thời gian tới. Truyền thông Ả Rập ngày 29/2 đồng loạt cho biết, một số quan chức tình báo Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Lebanon vào cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè năm nay, nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel – Lebanon.

Rơi máy bay quân sự ở Myanmar do trục trặc kỹ thuật. Chính quyền Myanmar cho biết một máy bay phản lực quân sự của nước này đã bị rơi ngày 29/2 do trục trặc kỹ thuật. Theo tuyên bố, chiếc máy bay bị rơi gần thị trấn Magway ở miền Trung Myanmar ngay sau buổi trưa do "hỏng máy", phi công đã thoát ra ngoài thành công và được giải cứu. Chính quyền không cung cấp thông tin chi tiết về mẫu máy bay nhưng một nguồn tin quân sự giấu tên tiết lộ đó là một chiếc MIG-29 do Nga chế tạo. Đây là chiếc máy bay thứ 3 của nước này bị rơi trong vòng 4 tháng qua.

Nổ tại khu chợ sầm uất của Myanmar, nhiều người thương vong. Theo truyền thông Myanmar, một vụ nổ đã xảy ra tại một khu chợ sầm uất ở bang Rakhine của nước này ngày 29/2, khiến 7 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương. Chính quyền Myanmar và Quân đội Arakan đối lập đã đổ lỗi cho nhau trong vụ việc này.

Ấn Độ chuẩn bị rút quân đội khỏi Maldives. Ấn Độ chuẩn bị rút các binh sỹ đang làm nhiệm vụ tại quốc gia láng giềng Maldives về nước, sau khi lực lượng dân sự thay thế đã đặt chân tới quốc đảo này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 29/2 xác nhận, đội kỹ thuật viên dân sự đầu tiên của Ấn Độ đã tới đảo miền nam của Maldives. Những người này sẽ đảm nhận nhiệm vụ của các binh sỹ quân đội Ấn Độ, vận hành và bảo dưỡng các trực thăng hạng nhẹ và một số máy bay quân sự cho Maldives.

Số người thiệt mạng trong vụ pháo kích ở Dải Gaza tăng lên 140. Cập nhật con số thương vong trong vụ pháo kích ở Dải Gaza ngày 29/2, Tân Hoa xã dẫn giới chức Palestine cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 104 người, trong khi trên 760 người bị thương. Theo các nguồn tin y tế của Palestine và nhân chứng, vụ việc xảy ra khi đám đông người dân Palestine đang tập trung chờ được nhận hàng viện trợ nhân đạo tại một con đường ven biển ở phía Tây thành phố Gaza. Các nhân chứng cho biết, cuộc pháo kích của quân đội Israel đã nhắm trúng đám đông. Cơ quan y tế ở Gaza coi đây là vụ "thảm sát".

Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn bản đồ khu vực bầu cử sau nhiều tháng tranh cãi. Theo hãng tin Yonhap, ngày 29/2, Quốc hội Hàn Quốc đã phê duyệt bản đồ khu vực bầu cử cho cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng Tư tới sau nhiều tháng tranh cãi về số lượng ghế nghị sỹ đại diện ở một số khu vực trọng điểm. Theo thỏa thuận, số ghế được bầu trực tiếp tại tỉnh Bắc Jeolla sẽ được giữ nguyên ở mức 10, trong khi tổng số ghế nghị sỹ đại diện được bầu sẽ giảm một ghế xuống còn 46.

New Zealand tăng cường các gói trừng phạt nhằm vào Nga. Ngày 29/2, New Zealand tiếp tục công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân và thực thể Nga có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine. Theo Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters, gói trừng phạt mới là một phần trong phản ứng trừng phạt quốc tế đang diễn ra đối với các cá nhân, thực thể Nga liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Liên minh châu Âu bắt đầu giải ngân gói hỗ trợ, chấm dứt xung đột với Ba Lan. Ngày 29/2, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ bắt đầu giải ngân hàng tỷ euro cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì các cáo buộc vi phạm các chuẩn mực của EU về vấn đề pháp quyền. Động thái này là thành quả to lớn dành cho những cố gắng của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người đã không ngừng nỗ lực kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 để lật ngược các biện pháp do chính phủ trước đó áp đặt. Ngoài ý nghĩa chính trị, nó mở đường cho khoản viện trợ lên tới 135 tỷ euro (145 tỷ USD) của EU dành cho Ba Lan trong vài năm tới.