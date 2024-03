THẾ GIỚI 24H: Nga triệu tập đại sứ Mỹ, dọa trục xuất các nhà ngoại giao

TPO - Nga triệu tập Đại sứ Mỹ tại Moscow - bà Lynne Tracy và cảnh báo có thể trục xuất các nhà ngoại giao nước này nhằm phản đối việc "Mỹ can thiệp công việc nội bộ của Nga".

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3 nhấn mạnh, những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, trong đó có các hành động truyền bá thông tin sai lệch giữa bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát. Phía Nga đồng thời lên tiếng cáo buộc Mỹ đang tài trợ cho các nhóm phi lợi nhuận "chống Nga". Bộ Ngoại giao Nga cho biết các biện pháp trả đũa có thể bao gồm trục xuất "những quan chức sứ quán Mỹ liên quan đến những hành động như vậy".

Nga khẳng định không nhắm bắn đoàn xe chở ông Zelensky và thủ tướng Hy Lạp. Ngày 7/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga không nhắm bắn đoàn xe chở Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khi đoàn xe này đến TP. Odessa (Ukraine), theo hãng thông tấn TASS. "Mọi thứ đều rõ ràng. Cả việc không có cuộc tấn công nào vào đoàn xe và hơn nữa, nếu mục tiêu được đặt ra thì họ [lực lượng Nga] sẽ đánh trúng nó” - ông Medvedev viết trên kênh Telegram.

Quan hệ Séc - Slovakia rạn nứt do có nhiều bất đồng trong chính sách với Ukraine. Kể từ khi chính phủ mới của Slovakia do Thủ tướng Fico nắm quyền, mối quan hệ giữa Séc và Slovakia đã trở nên ngày càng lạnh nhạt do những bất đồng trong chính sách ngoại giao. Thủ tướng Séc Petr Fiala vừa thông báo quyết định tạm dừng các cuộc tham vấn liên chính phủ Cộng hòa Séc - Slovakia do những bất đồng trong quan điểm hiện nay. Trong bài phát biểu ngày 7/3, Thủ tướng Séc Fiala cho rằng, hai bên không cần thiết phải tổ chức cuộc họp chung giữa hai chính phủ. Chính phủ của ông cũng thông báo cho phía Slovakia về quyết định này.

Tổng thống Putin bác khả năng Nga tái gia nhập G7. Tại Liên hoan Thanh niên Thế giới tại Sochi (Nga) hôm 6/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về vấn đề tái gia nhập Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc tái gia nhập G7 không có ý nghĩa với Nga vì phương Tây luôn phớt lờ vấn đề lợi ích của Nga.

Haiti gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm một tháng. Chính phủ Haiti đã gia hạn thêm một tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince từ ngày 7/3 do ảnh hưởng của bạo lực băng nhóm. Các băng nhóm vũ trang tiếp tục kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince và duy trì cuộc chiến bạo lực chống lại chính quyền của Thủ tướng Haiti Ariel Henry và yêu cầu ông từ chức.

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO. Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, sau khi văn kiện chính thức hóa việc Stockholm gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có hiệu lực vào ngày 7/3. Theo hãng tin RT, buổi lễ kết nạp Thụy Điển vào NATO sẽ được tổ chức tại Washington, nơi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đệ trình các tài liệu gia nhập lên Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang lần cuối. Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội vào tối 7/3 (theo giờ Mỹ). Đây là thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay. Đây sẽ là lần đọc thông điệp liên bang thứ ba của Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức đầu năm 2021.

Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg mới đây đưa tin, Ấn Độ đã điều động thêm khoảng 10.000 binh lính tới khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc. Động thái này có thể sẽ khuấy động mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước. Hiện Quân đội Ấn Độ cùng bộ Quốc phòng nước này từ chối đưa ra bình luận về thông tin được truyền thông đăng tải.

Mỹ xây cảng tại Dải Gaza để chuyển hàng nhân đạo. Quân đội Mỹ sẽ xây dựng một bến cảng dã chiến ở Dải Gaza để nhận hàng viện trợ được chuyên chở từ quốc đảo Cyprus. Kế hoạch này sẽ được Tổng thống Joe Biden công bố trong bản Thông được Liên bang được đọc trước Quốc hội Mỹ vào hồi 21h00 ngày 7/3 (giờ địa phương - 9h00 sáng 8/3 giờ Hà Nội). Cảng này sẽ tiếp nhận tàu chở thực phẩm, nước uống và các nguồn nhu yếu phẩm khác để phân phối tới tay người dân Dải Gaza.