The Aspira chinh phục thị trường khắt khe nhờ pháp lý vững chắc, tiến độ đảm bảo, và vị trí đắc địa

The Aspira – biểu tượng sống năng lượng tại vùng lõi siêu đô thị TP.HCM mới – gây chú ý nhờ sự chuẩn bị bài bản: pháp lý minh bạch, tiến độ đúng cam kết và vị trí tâm điểm kết nối. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc khắt khe, dự án nổi bật như một lựa chọn sáng giá cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung và dài hạn.

Tiến độ ổn định và minh bạch thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, năng triển khai bài bản của đơn vị phát triển dự án Sai Gon High Rise

Pháp lý vững vàng – Tấm khiên niềm tin

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, minh bạch pháp lý trở thành tiêu chí then chốt để khách hàng “chọn mặt gửi vàng”. The Aspira đáp ứng trọn vẹn yêu cầu này với hồ sơ pháp lý đầy đủ, từ Quyết định chủ trương đầu tư, Quy hoạch chi tiết 1/500, Giấy phép xây dựng đến Giấy phép đủ điều kiện mở bán. Sự chuẩn bị bài bản này không chỉ bảo đảm quyền sở hữu và tiến độ bàn giao, mà còn tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ dòng vốn, gia tăng thanh khoản và tối ưu tiềm năng sinh lời cho khách hàng cũng như các nhà đầu tư.

Pháp lý vững vàng, The Aspira vươn những tầng cao

Tiến độ đảm bảo – Thước đo năng lực

Nếu pháp lý là nền móng vững chắc, thì tiến độ thi công là minh chứng rõ ràng nhất cho uy tín của dự án. Đến tháng 8/2025, The Aspira đã hoàn thiện phần móng và bước vào giai đoạn thi công phần thân đúng kế hoạch, trên công trình nhộn nhịp dự án đã xây tới tầng 4, chuẩn bị lên tầng 5. Tiến độ ổn định và minh bạch thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, năng lực triển khai bài bản của đơn vị phát triển dự án Sai Gon High Rise, đồng thời củng cố niềm tin rằng dự án sẽ được bàn giao đúng hẹn, đón đầu những điểm rơi về giao thông, hạ tầng và quy hoạch của khu vực.

Tiến độ thực tế dự án The Aspira

Vị trí TOD – Lợi thế kép từ metro & sáp nhập đô thị

Theo Savills, bất động sản quanh ga metro luôn tăng giá mạnh hơn khu vực khác, và TP.HCM không ngoại lệ với mức tăng 35–70% trong 10 năm qua. Sở hữu vị trí vàng tại vùng lõi siêu đô thị TP.HCM mở rộng, The Aspira tọa lạc ngay tâm điểm TOD – chỉ vài bước đến ga S12, S13 của tuyến metro số 1 nối dài, kết nối nhanh đến trung tâm TP.HCM, các khu công nghiệp trọng điểm và trục giao thương chiến lược phía Đông. Vị trí này giúp dự án hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng metro và chính sách sáp nhập, mở ra tiềm năng tăng giá bền vững.

The Aspira sở hữu vị trí đắc địa tại vùng lõi siêu đô thị tỷ đô tp.HCM

Sau khi Dĩ An sáp nhập vào TP.HCM, cửa ngõ Đông Bắc nhanh chóng trở thành tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng đồng bộ, kết nối đa chiều và tiềm năng tăng giá vượt trội. The Aspira sở hữu quy mô 30 tầng trên quỹ đất vàng đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Đông Hiệp – vị trí giao thoa chiến lược giữa trung tâm TP.HCM mở rộng và các trục kinh tế trọng điểm. Được phát triển bởi Sài Gòn High Rise cùng sự tham gia của các đơn vị phân phối uy tín như ERA Vietnam, Bam Land, Savills Vietnam,… The Aspira khẳng định vị thế “tân binh bản lĩnh” với nền tảng pháp lý rõ ràng, chiến lược triển khai chuẩn mực và năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.