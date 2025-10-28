Tây Ninh: Thầy giáo bị tố nhắn tin 'thân mật', có hành vi quá giới hạn với nữ sinh lớp 10

TPO - Một vụ xô xát vừa xảy ra tại trường THPT R.K. ở tỉnh Tây Ninh, khi 2 phụ nữ, trong đó có mẹ của một nữ sinh lớp 10 xông vào trường hành hung nam giáo viên vì nghi người này nhắn tin thân mật và có hành vi đụng chạm vượt giới hạn với con gái mình.

Ngày 28/10, Công an xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) đang điều tra làm rõ vụ việc hai người phụ nữ xông vào Trường THPT R.K. hành hung một giáo viên, sau khi xuất hiện thông tin người này nhắn tin thân mật và có hành vị "đụng chạm" vượt giới hạn với một nữ sinh lớp 10 của trường.

Theo báo cáo của Trường THPT R.K. (xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh), ngày 20/10, cô V.T.K.C. (Phó Hiệu trưởng) có nhận được phản ánh của cô P.T.H.L. (giáo viên) về việc em N.T.T.L. (học sinh lớp 10A7) bị một giáo viên nam “có hành vi không đúng mực”.

Ngày 21/10, Phó Hiệu trưởng nhà trường mời nữ sinh L. lên phòng làm việc để tìm hiểu vụ việc. Tại đây, nữ sinh cho biết ông N.V.T. (giáo viên bộ môn Giáo dục quốc phòng – an ninh) có nhắn tin thân mật và có hành vi đụng chạm cơ thể mình. Em L. bày tỏ mong muốn sự việc trên chấm dứt để yên tâm học tập.

Hình ảnh chụp từ video ghi lại vụ việc hai phụ nữ, trong đó có mẹ của nữ sinh lớp 10 xông vào trường tấn công nam giáo viên.

Ban giám hiệu đã động viên, yêu cầu học sinh viết bản tường trình, đồng thời thu thập thêm thông tin từ giáo viên chủ nhiệm và Ban tư vấn học đường. Ngày 22/10, nhà trường mời ông T. làm việc.

Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận có nhắn tin thân mật với học sinh nhưng phủ nhận có hành vi đụng chạm cơ thể nữ sinh. Thầy giáo này viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt liên lạc cá nhân với học sinh. Ban giám hiệu sau đó thông báo kết quả cho nữ sinh L. và được em đồng ý.

Tuy nhiên, đến 14h25 ngày 27/10, hai phụ nữ - trong đó có mẹ ruột của L. đã đến trường với lý do “trao đổi việc học tập” và được bảo vệ cho vào. Khi vào đến phòng thiết bị, hai người này đã xông vào tấn công ông T.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã báo Công an xã Rạch Kiến đến hiện trường xử lý.

Sáng 28/10, Công an xã tiếp tục mời phụ huynh, em L. cùng ba học sinh khác (bạn của L.) đến làm việc để xác minh việc đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

Công an xã Rạch Kiến đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.