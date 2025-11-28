Thấy gì từ việc doanh nghiệp thoái vốn dồn dập?

TPO - Nhiều tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, thậm chí ngân hàng thoái vốn tại nhiều đơn vị. Theo chuyên gia, việc thoái vốn này xảy ra bởi doanh nghiệp rà soát lại chiến lược kinh doanh, nhiều khoản đầu tư ngoài ngành, dự án kéo dài hoặc tài sản hiệu quả thấp sẽ xử lý.

Thoái vốn tăng mạnh

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa công bố kế hoạch đấu giá bán cổ phần theo lô tại nhiều doanh nghiệp trực thuộc và liên kết, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 22-23/12. Đây là động thái mới của Vicem thực hiện theo Đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, Vicem dự kiến đấu giá bán cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần (CTCP) Vicem Vận tải Hoàng Thạch do Vicem sở hữu.

Cụ thể, Vicem sẽ chào bán toàn bộ 33.545 cổ phần của CTCP Vicem Vận tải Hoàng Thạch với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần và giá khởi điểm cho toàn bộ lô cổ phần được xác định ở mức 10,43 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 10h30 ngày 23/12/2025.

Vicem Vận tải Hoàng Thạch hiện là công ty con của Vicem với tỷ lệ sở hữu 51,6% tính đến quý II năm nay. Tại Công ty CP Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai, Vicem dự kiến bán đấu giá hơn 3,4 triệu cổ phần, giá khởi điểm 51,6 tỷ đồng.

Vicem cũng đồng thời thực hiện thoái vốn tại 3 doanh nghiệp liên doanh và liên kết khác gồm Công ty CP Bao bì Hà Tiên, Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch và Công ty CP Sông Đà 12.

Tại Công ty CP Bao bì Hà Tiên, Vicem dự kiến bán hơn 1,5 triệu cổ phần với giá khởi điểm 73,6 tỷ đồng.

Tại CTCP Bao bì Hoàng Thạch, số lượng cổ phần chào bán là 568.448 cổ phần, giá khởi điểm 43,14 tỷ đồng. Đối với Sông Đà 12, Vicem dự kiến đấu giá 1,2 triệu cổ phần với tổng giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng.

Cả 3 doanh nghiệp này là các đơn vị liên kết mà Vicem đang nắm giữ lần lượt 38,45%, 27,76% và 24% vốn theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Việc tổ chức đấu giá cổ phần nằm trong triển khai Đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 528 tháng 6/2024.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố bán đấu giá hơn 188 triệu cổ phần Ngân hàng MSB.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng công bố bán đấu giá hơn 188 triệu cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), tương ứng 5,04% vốn. Mức giá khởi điểm được đưa ra là 18.239 đồng/cổ phần, phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 26/12 tới đây. Động thái này nằm trong lộ trình cơ cấu lại VNPT giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt, yêu cầu tập đoàn giảm tỷ lệ nắm giữ hoặc thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thông báo bán đấu giá toàn bộ hơn 24,9 triệu cổ phiếu tại Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - mã PET), tương đương 23,2% vốn điều lệ. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 11/12 với giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phần, ước tính thu về tối thiểu 909 tỷ đồng.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) muốn thoái hết 20% vốn đang nắm giữ tại doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mỳ gói "hai con tôm", dự kiến thu ít nhất 114 tỷ đồng.

Vinataba hiện là cổ đông lớn thứ ba tại Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (mã chứng khoán: CMN).

Vinataba dự kiến bán toàn bộ 960.000 cổ phiếu trong phiên đấu giá công khai tổ chức giữa tháng 12 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá khởi điểm của lô cổ phiếu là 114,7 tỷ đồng, tương ứng mỗi cổ phiếu 119.500 đồng.

Không chỉ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng, mới đây, HDBank vừa công bố thông tin trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc bán cổ phần Vietjet (VJC). Theo đó, Hội đồng Quản trị HDBank vừa công bố nghị quyết thông qua chủ trương và phương án HDBank bán số lượng cổ phần Vietjet mà ngân hàng đang sở hữu. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Vietjet, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn của Vietjet.

Doanh nghiệp rà soát lại chiến lược kinh doanh

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - cho biết, xu hướng các doanh nghiệp đẩy mạnh thoái vốn trong năm 2025-2026 là hiện tượng mang tính chu kỳ và phản ánh quá trình tái cấu trúc nội tại đang diễn ra quyết liệt trong nhiều ngành, chứ không phải tín hiệu suy yếu của khu vực sản xuất - kinh doanh như một số quan điểm lo ngại.

Theo ông Thịnh, sau giai đoạn kinh tế toàn cầu và trong nước chịu nhiều cú sốc liên tiếp, từ lãi suất tăng, thị trường tài chính biến động đến tổng cầu suy giảm, doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào thời kỳ rà soát lại chiến lược kinh doanh. Nhiều khoản đầu tư ngoài ngành, dự án kéo dài hoặc tài sản hiệu quả thấp buộc phải được xử lý. Theo đó, thoái vốn là lựa chọn hợp lý để doanh nghiệp thu hồi dòng tiền, giảm áp lực nợ và tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi.

“Thoái vốn không có nghĩa là yếu đi. Đó là bước đi chủ động để doanh nghiệp tinh gọn cấu trúc tài chính, tập trung nguồn lực và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới”, ông Thịnh nói.

Ông Thịnh cho biết thêm, cần thay đổi cách nhìn nhận về việc doanh nghiệp bán tài sản. Ở các nền kinh tế phát triển, tái cấu trúc danh mục đầu tư thông qua thoái vốn diễn ra thường xuyên và là một phần thiết yếu của chiến lược kinh doanh bền vững.

Theo ông Thịnh, trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc đẩy nhanh tiến độ thoái vốn sẽ thu hút thêm nguồn lực xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

"Làn sóng thoái vốn sắp tới là dấu hiệu doanh nghiệp đang chủ động tái cấu trúc để thích nghi với bối cảnh kinh tế mới. Những doanh nghiệp biết cắt bỏ phần dư thừa và củng cố trụ cột cốt lõi sẽ là nhóm phục hồi nhanh và mạnh nhất trong chu kỳ tới”, ông Thịnh nói.