SCIC thoái vốn thành công Viettronics

Chiều ngày 25/10 đã diễn ra phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) của SCIC.

Hơn 38,5 triệu cổ phần VEC (tương ứng gần 88% vốn điều lệ) được chào bán với mức khởi điểm hơn 964 tỷ đồng, tương đương khoảng 25.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá được thực hiện với 4 nhà đầu tư (2 tổ chức trong nước và 2 cá nhân trong nước) tham gia.

Kết quả, Tập đoàn Geleximco đã trúng đấu giá với số tiền hơn 2.562 tỷ đồng.

Có thể nói, phiên đấu giá cổ phần SCIC lần này đã diễn ra hết sức thành công với mức giá vượt trội so với giá khởi điểm (gấp 2,65 lần). Đây là phiên đấu giá lần thứ 3 được tổ chức sau 2 phiên đấu giá không thành công trước đó.