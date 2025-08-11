Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thành ủy Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định điều động ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, sang công tác tại Văn phòng Thành ủy; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Ngày 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Long - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975) - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Quân đã được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

z6895200401049-0395c300c2c519ddda42c8197af375fa.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong (bên phải) trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Quân. (Ảnh: Quang Thái)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, ông Nguyễn Mạnh Quân là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều đơn vị khác nhau. Trong quá trình công tác, đã có nhiều đóng góp, nhất là các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn ông Nguyễn Mạnh Quân tiếp tục phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy tham mưu; đề xuất các nội dung phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong các lĩnh vực, nhất là chuyển đổi số, công nghệ thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo điều kiện để ông Nguyễn Mạnh Quân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Quân là Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố từ tháng 8/2021. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (cũ).

Thanh Hiếu
