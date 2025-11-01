Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỉ của Tập đoàn Sơn Hải

Hoàng Nam
TPO - Mặc dù chưa có ý kiến của HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ) nhưng Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh này chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (TP. Đồng Hới cũ) – vi phạm quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn (phường Đồng Thuận).

img-4738.jpg
Dự án có tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, tổng vốn 500 tỉ đồng, triển khai từ năm 2017 đến 2025, nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (số 912/UBND ngày 26/5/2017) khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi này được xác định là không đúng quy định của pháp luật, và Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thi công 51 lô nhà ở với tổng diện tích hơn 9.900 m². Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn còn nhiều tồn tại.

Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Hới được xác định thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí bồi thường, dẫn đến chuyển thừa hơn 10 tỉ đồng cho đơn vị thực hiện GPMB.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP. Đồng Hới nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn ghi nhận nhiều bất cập trong việc xác định và khấu trừ chi phí GPMB. Cụ thể, Tập đoàn Sơn Hải đã chi trả gần 165 tỉ đồng tiền bồi thường nhưng chưa được xác nhận để khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính về đất, cũng như đã nộp 5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính để phục vụ công tác GPMB.

Tổng chi phí bồi thường thực tế của dự án đến thời điểm thanh tra là hơn 27,4 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến ban đầu hơn 40,8 tỉ đồng.

img-4740.jpg
Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến của HĐND tỉnh.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Trị (đơn vị hiện quản lý lĩnh vực xây dựng sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, bảo đảm tiến độ dự án và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đồng thời, Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng Ban Quản lý Dự án TP. Đồng Hới phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Kết luận thanh tra nêu rõ: việc để xảy ra tình trạng tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến HĐND tỉnh là vi phạm nghiêm trọng quy trình pháp lý, cần được chấn chỉnh kịp thời để tránh tiền lệ xấu trong quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn.

Hoàng Nam
