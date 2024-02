Thanh Hoá: Tăng mạnh người nhập viện do pháo nổ

TPO - Ngày 15/2, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hoá cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số ca bị tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trong sinh hoạt, lao động nhập viện giảm nhưng lại gia tăng số ca nặng, nguy kịch phải nhập viện cấp cứu vì các bệnh lý nội khoa và do pháo nổ.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết, đã tổ chức thu dung điều trị và cấp cứu cho 863 lượt bệnh nhân, trong đó tai nạn thương tích 133 bệnh nhân, ngộ độc thực phẩm 1 bệnh nhân và mắc bệnh lý khác 730 bệnh nhân; tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho 104 bệnh nhân; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú còn lại đến hết ngày mùng 4 Tết là 915 người. Trong đó, số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt giảm từ 19 - 40% so với dịp Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, bệnh nhân cấp cứu do các bệnh lý nội khoa lại tăng mạnh, số ca nhập viện do tai nạn pháo nổ cũng gia tăng; bệnh nhân điều trị nội trú trong những ngày Tết cũng tăng hơn mọi năm.

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để bảo đảm việc cấp cứu, thu dung và điều trị bệnh nhân trong dịp Tết, trước đó bệnh viện đã xây dựng kế hoạch điều động nhân lực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, dự trù số lượng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và các phương án hậu cần, dự phòng cho mọi hoạt động khám, chữa bệnh trong những ngày Tết. Dự kiến những ngày tới bệnh nhân sẽ gia tăng nên bệnh viện cũng đã sẵn sàng các phương án. Đặc biệt ngày mùng 6 Tết, bệnh viện sẽ tổ chức Lễ hội xuân hồng để khắc phục tình trạng thiếu máu.

Ghi nhận ở một số bệnh viện cho thấy, so với những năm trước, số ca nhập viện do tai nạn giao thông có giảm do ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng cao. Việc lực lượng công an tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế đã uống rượu, bia cũng là nguyên nhân khiến số vụ tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán giảm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá, các đơn vị y tế đều đã lập kế hoạch đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; các bệnh viện lập chế độ thường trực cấp cứu trong và ngoại viện đảm bảo đủ quân số, đúng chủng loại chuyên môn theo quy định; dự trù đầy đủ thuốc, vật tư, hoá chất, dịch truyền... Đặc biệt, các đơn vị đã quán triệt cán bộ y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh để người bệnh được điều trị tốt nhất, giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau, chiến thắng bệnh tật khi bước vào năm mới. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch cũng được triển khai nghiêm túc. Để động viên người bệnh, các bệnh viện đều tổ chức thăm hỏi, động viên và đón Tết cho cán bộ trực Tết, người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết.

Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 29 Tết đến hết mùng 5 Tết (14/2), các cơ sở y tế đã thực hiện khám, cấp cứu cho 16.415 bệnh nhân, có 6.190 bệnh nhân nhập viện điều trị, trong đó tai nạn giao thông 416 bệnh nhân (giảm 34,2% so với năm 2023), có 2 trường hợp tử vong ngoại viện, 1 trường hợp tiên lượng tử vong xin về, 13 ca nặng, nguy kịch (giảm 29,6% so với năm 2023). Tổng bệnh nhân hiện tại đang điều trị tại các cơ sở y tế là 6.241 người (tăng 9,5% so với năm 2023), trong đó: tai nạn giao thông 283 người, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa 13 người, ngộ độc thực phẩm là 32 người (giảm 67,6% so với năm 2023); các đối tượng người bệnh khác là 5.913 người (trong đó ca nặng, nguy kịch 204, tăng 18,2% so với năm 2023). Tổng số phẫu thuật cấp cứu do tai nạn 104 ca; mổ đẻ 289 ca.