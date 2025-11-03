Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh Hóa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

.

Ông Lê Quang Hùng và ông Cao Văn Cường được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 3/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền.

Theo báo Thanh Hóa tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu bầu Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

thanh-hoa.png
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Hùng và ông Cao Văn Cường vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các ông: Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII; Lương Tiến Thành giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp cũng đã xem xét, quyết nghị cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Trịnh Huy Triều, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, do chuyển công tác khác; Phạm Nguyên Hồng, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do chuyển công tác khác.

.
Theo báo Thanh Hóa
#Bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Thay đổi nhân sự tỉnh Thanh Hóa #Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa #Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 #nhân sự mới tỉnh Thanh Hóa #nhân sự mới nhất

Cùng chuyên mục