Thanh Hóa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Quang Hùng và ông Cao Văn Cường được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 3/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền.

Theo báo Thanh Hóa tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu bầu Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Hùng và ông Cao Văn Cường vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các ông: Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII; Lương Tiến Thành giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp cũng đã xem xét, quyết nghị cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Trịnh Huy Triều, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, do chuyển công tác khác; Phạm Nguyên Hồng, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do chuyển công tác khác.