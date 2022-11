Thanh Hoá chấn chỉnh hàng loạt dự án đầu tư công có sai sót

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các sai sót ở nhiều dự án đầu tư công năm 2022.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện kiểm tra 7 dự án, gồm: Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá làm chủ đầu tư; Dự án Xây cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vay vốn AFD do UBND huyện Ngọc Lặc làm chủ đầu tư.

Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc và Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung do Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; Dự án Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hoá do UBND TP Thanh Hoá làm chủ đầu tư; Dự án Tuyến đường ven biển thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn do Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm chủ đầu tư.

Tại thời điểm kiểm tra, 7/7 dự án đang trong thời gian thực hiện, trong đó có 3 dự án chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, 3 dự án đang tạm dừng thi công. Trong số 7 dự án, có 2 dự án chậm tiến độ so với hợp đồng thi công xây dựng, đã hết thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, 1 dự án chưa thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy có 7/7 dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân.

Cụ thể, như Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập có tổng vốn đã bố trí là gần 430 tỷ đồng, trong đó, năm 2022 là 150 tỷ đồng, số vốn chưa giải ngân là gần 75 tỷ đồng; Dự án đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hoá, năm 2022 mới giải ngân vốn đạt 14%... Có 4/7 dự án có số dư ứng đến thời điểm kiểm tra là hơn 30 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án có số dư ứng kéo dài, có bảo đảm tạm ứng đã hết thời hạn bảo lãnh nhưng nhà thầu chưa gia hạn hoặc nộp bảo lãnh tiền tạm ứng bổ sung theo quy định. Trong số 7 dự án kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện 4 dự án (3 dự án chưa thi công xây dựng) vi phạm chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Ngoài ra một số dự án có sai sót khi chủ đầu tư thực hiện chưa đầy đủ việc cung cấp, đăng tải thông tin trong đấu thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu theo quy định…

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các sai sót trong quá triển khai thực hiện các dự án đã được đoàn kiểm tra chỉ ra; khẩn trương thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra như: báo cáo nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án.