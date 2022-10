Loạt dự án đầu tư công ở Bà Rịa - Vũng Tàu 'đội vốn' hàng nghìn tỷ đồng

TPO - Theo HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lý do tăng vốn đầu tư chủ yếu do quá trình triển khai dự án phát sinh các nội dung phải điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, như: Tăng diện tích đất và thay đổi cơ cấu đất thực hiện bồi thường; tăng giá đất bồi thường vì áp dụng các chính sách mới...

Tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) mới đây, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 12 nghị quyết về các dự án đầu tư công; đồng thời tăng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng ở nhiều dự án.

Tăng vốn đầu tư dự án hạ tầng giao thông

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự kiến danh mục và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh chủ trương đầu tư để tập trung hoàn thành cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Theo đó, tổng số vốn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bố trí cho dự án cầu Phước An từ hơn 1.800 tỷ đồng lên hơn hơn 1.900 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương sẽ được phân bổ cho dự án cầu Phước An theo 3 giai đoạn, gồm giai đoạn 2016-2020 là 5 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 là hơn 1.900 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là gần 54 tỷ đồng để tập trung triển khai đầu tư hoàn thành dự án cầu Phước An. Đồng thời, ngân sách tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 để thực hiện hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.

Dự án cầu Phước An (dài 4,3km) là một dự án thành phần thuộc dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với chiều dài hơn 21km từ cảng Cái Mép Hạ (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đến cảng Phước An (Đồng Nai). Sau khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ kết nối giữa tuyến đường liên cảng với hệ thống đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TPHCM-Long Thành - Dầu Giây và toàn bộ nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Suối Sỏi - Cánh đồng Don, TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức, tăng tổng mức đầu tư từ hơn 150 tỷ đồng lên hơn 187 tỷ đồng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329, huyện Xuyên Mộc tăng tổng mức đầu tư từ gần 400 tỷ đồng lên hơn 500 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2), TP.Vũng Tàu, tăng tổng mức đầu tư từ hơn 440 tỷ đồng lên hơn 520 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư xã Hòa Long, TP.Bà Rịa từ hơn 320 tỷ đồng lên 390 tỷ đồng.

Đồng thời, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ từ hơn 320 tỷ đồng lên gần 770 tỷ đồng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ tăng tổng mức đầu tư từ hơn 580 tỷ đồng lên gần 1.100 tỷ đồng.

Theo HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lý do tăng vốn đầu tư chủ yếu do quá trình triển khai dự án phát sinh các nội dung phải điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, như tăng diện tích đất và thay đổi cơ cấu đất thực hiện bồi thường; tăng giá đất bồi thường vì áp dụng các chính sách mới…

Đầu tư các dự án phục vụ di dời, tái định cư

HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha, phường 10, TP Vũng Tàu lên hơn 230 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư tại thời điểm duyệt chủ trương đầu năm 2016; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ TP.Vũng Tàu, tăng tổng mức đầu tư từ hơn 86 tỷ đồng lên hơn 130 tỷ đồng.

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án chung cư tái định cư tại khu tái định cư phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Tổng diện tích dự án 4.730m2, cao 18 tầng nổi và 1 tầng hầm với 153 căn hộ, công viên 1.780m2, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ vận hành chung cư. Tổng mức đầu tư dự án 240 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ đang cư trú, canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2018-2022. Theo phương án đấu nối tuyến giao thông thuộc khu tái định cư vào Quốc lộ 55 được Bộ Giao thông-Vận tải thống nhất làm giảm vị trí đấu nối đường trong khu tái định cư với quốc lộ 55 từ 3 vị trí còn 1 vị trí đấu nối. Do đó phải điều chỉnh quy mô, khối lượng đầu tư nhưng không thay đổi tổng mức đầu tư dự án.