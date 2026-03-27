Thắng "vỡ trận" với 7 giải thưởng, Taylor Swift khiến iHeartRadio phải làm điều này

HHTO - Taylor Swift đã khiến lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026 bùng nổ khi "càn quét" tới 7 hạng mục lớn, buộc Ban tổ chức phải làm điều chưa từng có tiền lệ.

Sáng ngày 27/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải iHeartRadio Music Awards đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles với tâm điểm đổ dồn về sự xuất hiện của Taylor Swift. Xuất hiện trong bộ váy corset nhung xanh bạc hà được thiết kế riêng từ nhà mốt Wiederhoeft, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là sự xuất hiện đồng hành của Travis Kelce. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai cùng nhau dự một lễ trao giải âm nhạc kể từ khi đính hôn vào tháng 8/2025. Dù không sải bước chung trên thảm đỏ, cả hai đã ngồi cạnh nhau xuyên suốt buổi lễ. Trong bài phát biểu, Taylor đã dành những lời ngọt ngào gọi Travis là "tình yêu của đời mình", xác nhận sự gắn kết bền chặt của cả hai trên sóng truyền hình trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai cùng nhau dự một lễ trao giải.

Tại lễ trao giải, Taylor Swift đã chiến thắng 7 trên tổng số 9 đề cử, nâng tổng số cúp iHeartRadio trong sự nghiệp lên con số 41. Nữ ca sĩ giành chiến thắng tại nhiều hạng mục lớn bao gồm Nghệ sĩ của năm, Album Pop của nămBài hát Pop của năm. Một hình ảnh "gây bão" mạng xã hội là khi ban tổ chức phải bổ sung một chiếc bàn nhỏ trên sân khấu lúc nữ ca sĩ nhận giải để đặt cả 7 chiếc cúp, thay vì để nữ ca sĩ ôm trên tay như các nghệ sĩ khác vì số lượng quá nhiều.

Ban tổ chức phải đặt một chiếc bàn trên sân khấu lúc Taylor nhận giải để đặt cả 7 chiếc cúp.

Trước lễ trao giải, cộng đồng fan của nữ ca sĩ đã kỳ vọng cô sẽ công bố dự án âm nhạc mới hoặc Reputation (Taylor’s Version) trên sân khấu lễ trao giải. Tuy nhiên, Taylor Swift đã đến iHeartRadio Music Awards với tinh thần "vui là chính". Cô chỉ đơn giản dự lễ, nhận giải, dành những khoảnh khắc vui vẻ bên Travis Kelce và ra về mà không có bất kỳ thông báo đặc biệt nào. Sự im lặng này càng khiến khán giả tò mò về những bước đi tiếp theo của cô trong năm 2026.

Duy Khang
