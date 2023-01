Thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách xã vùng cao Ma Lé

TPO - Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang và các nhà hảo tâm, vừa tổ chức chương trình thiện nguyện "Sẻ chia yêu thương 2023" tại một xã vùng cao thuộc Đồng Văn, Hà Giang.

Tuổi trẻ Cục Truyền thông CAND đến với Ma Lé, một xã vùng cao huyện Đồng Văn và đã trao nhiều phần quà tặng cho các đồng chí công an xã, công an viên, các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó với tổng các phần quà trị giá hơn 100 triệu Đồng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Cục Truyền thông CAND cũng trao Tủ sách thanh niên tặng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Mô hình "Móc khóa đảm bảo an ninh trật tự" tặng Đoàn Thanh niên Công an huyện Đồng Văn.

Đồng chí Ly Mi Ná, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ma Lé, xúc động trước những tình cảm và món quà xuân của đoàn thiện nguyện gửi đến các hộ nghèo trên địa bàn xã. Đồng chí Ly Mi Ná cho biết, Ma Lé là xã thuần nông của huyện Đồng Văn, có hơn 900 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo trên 60%. Địa bàn xã có một số dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 90%. Diện tích tự nhiên tương đối lớn, chủ yếu là địa hình đồi núi cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hoạt động kinh tế chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi.

Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng, Trưởng Công an xã Ma Lé, cho biết, mặc dù điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, địa bàn công tác rộng và phức tạp, 6 đồng chí công an chính quy và 12 đồng chí bán chuyên trách của xã luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại miền biên cương. Những món quà của đoàn thiện nguyện là nguồn động viên khi Tết đang đến gần.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Cục Truyền thông CAND đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên 468.