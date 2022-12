Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND

TPO - Bộ Công an vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị trong CAND, nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật (25/1/1948 - 25/1/2023).

Căn cứ Kế hoạch số 488/KH-BCA-V01 ngày 30/9/2022 của Bộ Công an về kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND (25/1/1948 – 25/1/2023) Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Bộ Công an ban hành công văn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị trong CAND.

Theo đó, các hoạt động sinh hoạt chính trị này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật trong việc đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật; động viên các chiến sĩ phát huy truyền thống, tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Các hoạt động chính trị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Ngành và nhiệm vụ chính trị của Công an đơn vị, địa phương.

Từ khi ra đời, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật là một bộ phận quan trọng trong hệ thế tổ chức của lực lượng CAND, luôn được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Được đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, lực lượng CAND được Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đáp ứng được nhiệm vụ đó, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật phải tiếp tục trưởng thành hơn về tổ chức… phát huy tinh thần tự cường, tăng cường hợp tác quốc tế đảm bảo tốt các điều kiện về tài chính, đáp ứng được các yêu cầu chiến đấu.

Có thể khẳng định, mỗi thắng lợi, mỗi chiến công của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn có sự đóng góp âm thầm, lặng lẽ, chủ động bảo đảm của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND. Họ là những chiến sĩ hậu cần, kỹ thuật đi trước, về sau và nâng bước chân của cán bộ, chiến sĩ CAND trong trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.