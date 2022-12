Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Công an điều động nhân sự

TPO - Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Chiều 15/12, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Nguyễn Quang Phương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Quyết định về công tác cán bộ nêu trên có hiệu lực từ ngày 15/12. Đại tá Nguyễn Quang Phương sinh năm 1976, quê quán thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trình độ thạc sĩ luật học. Ông từng là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, rồi phó giám đốc công an tỉnh này từ cuối tháng 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1550/QĐ-TTg ngày 15/12/2022 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Phước Sơn, để nhận nhiệm vụ mới. Ông Trần Phước Sơn sinh năm 1972, quê xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Đà Nẵng (Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026) về công tác nhân sự, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Khoảng 17h30 ngày 15/12, tàu hàng Hoàng Thiên 99 (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Phú Quý Express) đang nhận hàng tại cầu B1 thuộc Bến cảng vận tải Phan Thiết (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bị nghiêng và lật về phía mạn trái. Trên tàu có khoảng 2 tấn dầu D.O và khoảng 70 tấn hàng hóa. Sau khi tàu bị lật, nhiều hàng hóa trên tàu bị chìm trong nước. Nhiều con heo do khách gửi lên tàu cũng bị nhận chìm dưới nước. Theo tin ban đầu, vụ lật tàu hàng không có thiệt hại về người. Chủ tàu đang phối hợp với doanh nghiệp khai thác cảng trục vớt hàng hóa trên tàu để giảm thiểu tổn thất.

Trong thông báo ban hành hôm 14/12, ông Lê Hùng Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, cho rằng Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, có hành động không đúng chuẩn mực văn hóa ứng xử trên sân golf BRG Đà Nẵng và đã được phản ánh trên các phương tiện truyền thông. Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ tạm đình chỉ thi đấu tại tất cả các giải đấu do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ. Cơ quan này cũng tạm dừng cung cấp dịch vụ Vhandicap (hệ thống tính điểm chấp cho người chơi golf) đối với ông Nguyễn Viết Dũng cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sáng sớm 15/12, trong lúc ra cửa biển Đà Diễn (phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên), tàu cá PY- 96778 TS, có công suất 430CV, do ông Đặng Nhu (SN 1964, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, bị mắc cạn. Do thời điểm đó cửa biển Đà Diễn có sóng to, gió lớn, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường. Đến 9h sáng cùng ngày, những đợt sóng xô đập dữ dội cùng với gió giật mạnh đánh chìm tàu cá trên, 6 ngư dân trên tàu rơi xuống biển, nhưng họ tự bơi vào bờ an toàn. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, tàu cá được kéo về phía bờ biển phường Phú Đông, TP Tuy Hòa. Thiệt hại trong vụ việc ước tính khoảng 900 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (16/12), nền nhiệt bắt đầu giảm ở miền Bắc. Từ ngày mai (17/12), miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế trời chuyển rét đậm, rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến từ 16-18 độ. Dự báo đợt rét này kéo dài từ 17-23/12, trong đó rét đỉnh điểm vào 18-19/12. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/12, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 389 ca COVID-19, tăng 69 ca so với ngày trước đó. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 123 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.035 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 54 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca. Trong ngày 14/12 có 33.946 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.077.045 liều. (XEM CHI TIẾT)