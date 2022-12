Bản tin 8H: Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho ông Đinh Văn Lượng, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện.

Ngày 14/12, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Theo đó, tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 14/11/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Đinh Văn Lượng - TS.BS cao cấp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phổi Trung ương giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/1/2023. TS.BS cao cấp Đinh Văn Lượng (SN 1966, Ninh Bình) công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Phổi Trung ương vào năm 2008. Tháng 12/2018, TS.BS Đinh Văn Lượng được bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, Bệnh viện Phổi Trung ương. Từ tháng 1/2020, TS.BS Đinh Văn Lượng kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm ghép phổi.

Ngày 14/12, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, bằng hình thức khiển trách do có vi phạm, khuyết điểm trong việc Đảng ủy Sở GD-ĐT Quảng Ninh chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Sở GD-ĐT Quảng Ninh có vi phạm trong thực hiện mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 1 cho các trường tiểu học công lập; mua hóa chất phục vụ cho công tác dạy và học cho các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc hôm nay (15/12) tiếp tục tăng 1-2 độ so với hôm qua, trời nắng hanh. Từ ngày 17/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 12-15 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 16-18 độ C.

Ngày 14/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 320 ca COVID-19, giảm 46 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.521.708 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 129 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.609.912 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 48 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca. Trong ngày 13/12 có 15.047 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.990.910 liều. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Trong đó, tại Quyết định 1547/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ ngày 9/12/2020) và nhiệm kỳ 2021- 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/12, lãnh đạo Thị ủy Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã giao Ủy ban Kiểm tra thị ủy làm việc với chi bộ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, nơi ông Nguyễn Viết Dũng làm bí thư. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn sẽ yêu cầu chi bộ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng nắm thông tin báo cáo cụ thể liên quan vụ việc ông Dũng đánh nữ nhân viên sân gôn ở Đà Nẵng gây bức xúc dư luận. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy sẽ xem xét tính chất, mức độ vi phạm, chiếu theo quy định của Đảng, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy xem xét có hình thức xử lý theo đúng quy trình, quy định. (XEM CHI TIẾT)