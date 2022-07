Tuổi trẻ CAND đấu tranh quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

TPO - Ngày 18/7, tại Học viện An ninh Nhân dân đã diễn ra tọa đàm “Tuổi trẻ CAND xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân…

Cùng dự tọa đàm có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Cục An ninh Nội địa, Cục An ninh chính trị Nội bộ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Công an TP Hà Nội…

Tọa đàm “Tuổi trẻ CAND xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” tập trung thảo luận các nội dung như:

Làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; kinh nghiệm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng.

Cùng với đó, là các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong thời gian tới; các giải pháp kết nối, định hướng thông tin đến với từng đối tượng đoàn viên thanh niên hiện nay.

Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức cho đoàn viên thanh niên xung kích tham gia vào công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng; cũng như tham mưu để đưa nhiệm vụ trên vào Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy Đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn sát với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức, chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, sức "đề kháng" cho cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các đơn vị, lực lượng cần quan tâm nắm bắt tình hình, âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đại hội Đoàn các cấp, nhất là công tác nhân sự; kịp thời tổ chức đấu tranh, xử lý hoặc tham mưu cơ quan chức năng xử lý.

Bên cạnh các nội dung chỉ đạo đấu tranh, phản bác, cần chú trọng công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; chỉ đạo các tổ chức đoàn trong và ngoài lực lượng đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động, thường xuyên đăng tải thông tin tích cực, gương sáng thanh niên, những câu chuyện hay, việc làm tốt góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực trong tuổi trẻ và toàn xã hội.

Tại cuộc tọa đàm, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an đề nghị các đơn vị Cụm trưởng phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu các hình thức tổ chức, triển khai trong Cụm, tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, góp phần tạo sự đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh của tuổi trẻ CAND trong thời gian tới.