Tái hiện 60 năm chặng đường chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân

TPO - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), ngày 25/5 tới đây, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn sinh hoạt chính trị để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBCS và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng. Đồng thời, cũng là dịp để cùng nhìn lại những hy sinh, cống hiến, công lao, thành tích, sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CSND và thảo luận, đề xuất với Đảng, Nhà nước, với Bộ Công an những nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia "Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam" gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương…

Hội thảo được tổ chức trong một buổi sáng, tại điểm cầu trung tâm Hội trường Bộ Công an, 44 Yết Kiêu, Hà Nội, truyền hình trực tuyến tới điểm cầu Hội trường Bộ Công an, 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh và 63 điểm cầu hội trường Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để phản ánh, tái hiện một cách chân thực, sinh động về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND trong những chặng đường lịch sử, Điện ảnh CAND thuộc Cục Truyền thông CAND đã chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và Công an các đơn vị xây dựng thước phim tài liệu "60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND Việt Nam" và sẽ trình chiếu tại hội thảo quan trọng này.