Tham gia cướp tài sản trên cao tốc, hai cựu công an bị phạt 29 năm tù

Chiều nay (16/5), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án dàn cảnh để cướp tiền ảo trên đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM. Theo nội dung bản án, HĐXX xét thấy, trong vụ án này các bị cáo đã dùng vũ lực ngay tức khắc, uy hiếp, khiến bị hại tê liệt ý chí, để thực hiện hành vi cướp tiền điện tử rồi quy đổi sang Việt Nam đồng. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, hiện chưa có quy định về việc tiền điện tử là tài sản nên đề nghị xem xét lại khung hình phạt đối với các bị cáo. Về vấn đề này, HĐXX cho rằng pháp luật Việt Nam hiện chưa công nhận tiền điện tử là tiền tệ, phương tiện thanh toán nhưng tòa không chỉ căn cứ vào kết luận định giá để buộc tội các bị cáo. Mặt khác, tội Cướp tài sản được cấu thành bằng hình hình, mục đích ban đầu của bị cáo là chiếm đoạt 1.000 Bitcoin trị giá 200 tỷ đồng. Thực tế các bị cáo đã thực hiện được hành vi trên cùng một số tài sản khác nên không có căn cứ chấp nhận quan điểm của luật sư. HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang dư luận. Các bị cáo phạm tội có tổ chức nên quá trình lượng hình, tòa có phân hóa vai trò của các bị cáo. HĐXX cũng ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả… Bản án tuyên tù chung thân đối với hai bị cáo: Hồ Ngọc Tài (34 tuổi, ngụ Đà Nẵng) là chủ mưu, khởi xướng lên kế hoạch thực hiện vụ cướp và bị cáo Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab) là người chỉ huy, rủ rê, phân công các bị cáo khác thực hiện cướp. Hai bị cáo là cựu công an là Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, từng công tác tại công an phường 5, quận 5) 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (cựu công an công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) 17 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 -19 năm tù. Tất cả cùng tội “Cướp tài sản”. Về dân dân sự, bản án tuyên buộc các bị cáo tùy theo mức độ liên đới để bồi thường cho nạn nhân. Theo nội dung vụ án, Tài và Hoàng đã rủ rê, lôi kéo 14 người (đang là bị cáo trong vụ án này) lập kế hoạch uy hiếp, đe dọa và chiếm đoạt tiền điện tử của anh Lê Đức Nguyên (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Ngày 17/5/2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM, Tài và Hoàng cùng đồng bọn sử dụng xe ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn xe ô tô của anh Nguyên lại tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa anh Nguyên và vợ con, chiếm đoạt số tiền điện tử là 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC, rồi bán 93 Bitcoin được tổng số tiền là 18,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại tương đương 75 Bitcoin, Tài không nhớ mật khẩu nên chưa thu hồi được. Bản án xác định số tiền điện tử mà các bị cáo chiếm đoạt quy đổi tương đương 37 tỷ đồng và 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus, theo kết quả định giá là 45 triệu đồng. Bản án xác định tổng số tài sản mà Tài và Hoàng cùng đồng bọn cướp được là 37,186 tỷ đồng. Tân Châu